Мірошниченко розповів, як піднімається пішки на 23 поверх та як розважається з сім'єю у темряві

Українці через масовані обстріли Росією енергетичної інфраструктури вимушені годинами сидіти без світла. Деякі шукають вихід із ситуації, як знайти оптимальне джерело енергії, а деякі ж пристосовуються.

Як розповів у сюжеті ТСН ведучий Тімур Мірошниченко, він на практиці навчився розплановувати вільний від звичних благ час.

"Одразу пішли там до кав'ярні, пішли ще кудись, поїхали там до Дениса, до Андрюши. До друзів треба їхати, у кого є світло", - зазначив Мірошниченко.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми

Без електрики вдома у знаменитості немає ані тепла, ані можливості приготувати їсти. Ба більше, квартира розташована на 23 поверсі, і постійно підніматися складно. Утім, родина Тімура не засмучується. Вони навпаки стали спортивними. Навіть донька Мія сама піднімається, а от сина Марка батьки вже несуть на руках.

Загалом, коли вимикається світло, часто зникає і мобільний зв'язок. Тоді родина Тімура влаштовує різноманітні розваги.

Повний блекаут: чим зайнятися, коли відсутнє світло

"Марк був асистент, вони видавали нам квитки, ми входили до кімнати, сідали і Мія нам влаштовувала виступ і показувала фокуси, а Маркуся в цей час двома ліхтариками світив", - розповіла Інна.

Також у родині ведучого з'явилася нова традиція. Коли вмикаються світло, то вони не просто так гасять свічки, а загадують бажання.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми

"Якщо ставитися до цього не як до проблеми, а як до якогось виклику, то стає цікавіше", - додав Тімур.

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