Мірошниченко віддав 3-річного сина на гімнастику і показав його перше заняття професійним спортом

Ведучий шоу "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко віддав 3-річного сина Марселя на гімнастику.

Хлопчик має здібності до спорту. Тільки-но Мірошниченко чи його дружина Інна публікують щось із сином в Instagram, то він виконує різноманітні акробатичні трюки. Тож, батьки вирішили розвивати талант Марселя. Зокрема, шоумен віддав сина на гімнастику.

"Марс і його перше ознайомче тренування в залі чемпіонів", - поділився Мірошниченко.

Син Тімура Мірошниченка на заняттях з гімнастики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Так, у хлопчика вже було знайомство з професійним спортом. Як говорить ведучий, особливо Марселю сподобалися заняття з батутом та м'ячем.

Син Тімура Мірошниченка на заняттях з гімнастики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

"Поки найбільше зайшов батут і м'яч!" – підмітив ведучий.

Син Тімура Мірошниченка на заняттях з гімнастики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

До речі, тренером Марселя став олімпійський чемпіон із гімнастики Олег Верняєв. Тімур Мірошниченко подякував спортсмену за заняття з його сином. Також він зазначив, що Марселю неабияк сподобалося проводити час в залі.

"Юний спортсмен був у захваті, побігав і пострибав усюди. А ще захопливо дивився на прапор і фото олімпійських чемпіонів у коридорах", - зазначив ведучий.

Син Тімура Мірошниченка на заняттях з гімнастики / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко та його дружина святкували сьому річницю шлюбу. Обраниця шоумена розповіла про конфуз, який з ними чи не щорічно стається в особливу дати в їхньому сімейному житті.

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