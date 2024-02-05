Мірошниченко висловився про закиди MELOVIN, що переможниці нацвідбору купили перше місце

Ведучий нацвідбору на "Євробачення-2024" Тімур Мірошниченко прокоментував скандали, які цьогоріч розгорілися довкола фіналу.

Зокрема, шоумен прокоментував обурення в Мережі, що на проведення фіналу конкурсу було витрачено 11 мільйонів гривень. За словами Тімура, він не компетентний щодо фінансових питань, до того ж він працював без гонорару.

"Я не дуже компетентний говорити про фінансову складову, бо в мене гонорарів не було. Я постійний ведучий "Євробачення", якщо хтось думає, що я за це отримую захмарні гроші, то це не так. У мене в контракті було прописано 185 гривень, і з цих коштів ще треба податок заплатити", - висловився Мірошниченко в ефірі "Ранок.Live".

Тімур Мірошниченко та Юлія Саніна / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Ведучий наголосив, що розуміє обурення українців, що під час війни було витрачено кошти на проведення нацвідбору. Однак Мірошниченко переконаний, що український контент нині теж потрібно створювати. Тим більше, "Євробачення" – це масштабний конкурс, де Україна має можливість заявити про себе на світовій арені та нагадати, що в країні триває війна.

"Я розумію людей, тому що дійсно ми всі цілодобово донатимо. З іншого боку, це тонкий момент. Ми дивуємося, чому в нас дивляться російський серіал, а не щось інше, а потім дивуємося, чому ми витрачаємо кошти, наприклад, на нацвідбір чи знімання кіно. Я розумію, що зараз в пріоритеті ЗСУ, але все ж таки культура і представлення України на міжнародній арені обов'язкове", - прокоментував Мірошниченко.

Василь Байдак, Юлія Саніна і Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Також ведучий висловився й про закиди MELOVIN, що переможниці Jerry Heil і alyona alyona купили собі перше місце. Мірошниченко говорить, що результат голосування в "Дії" говорить сам за себе і на користь співачок дійсно чимало українців віддали свої голоси.

Результати голосування за переможця нацвідбору в "Дії"

"Мені шкода, що вже після того, як все відбулося і ми побачили фантастичні результати голосування в "Дії", а це понад 723 українців проголосували за переможниць, то про що може взагалі йти мова? Я про це нічого не знаю. "Суспільне" оплачує поїздку на "Євробачення". Якщо лейбл виконавиць захоче щось додати на сцені, звісно, вони це роблять за власний кошт", - висловився ведучий.

Тімур Мірошниченко з Jerry Heil і alyona alyona / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, раніше Jerry Heil і alyona alyona теж реагували на закиди, що вони нечесно перемогли на нацвідборі. Також артистки розповіли, які зміни відбудуться в їхньому конкурсному номері.

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