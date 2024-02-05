Мірошниченко висловився про закиди MELOVIN, що переможниці нацвідбору купили перше місце

Також ведучий прокоментував критику, що на проведення нацвідбору було витрачено 11 мільйонів гривень.
Ведучий нацвідбору на "Євробачення-2024" Тімур Мірошниченко прокоментував скандали, які цьогоріч розгорілися довкола фіналу.
Зокрема, шоумен прокоментував обурення в Мережі, що на проведення фіналу конкурсу було витрачено 11 мільйонів гривень. За словами Тімура, він не компетентний щодо фінансових питань, до того ж він працював без гонорару.
"Я не дуже компетентний говорити про фінансову складову, бо в мене гонорарів не було. Я постійний ведучий "Євробачення", якщо хтось думає, що я за це отримую захмарні гроші, то це не так. У мене в контракті було прописано 185 гривень, і з цих коштів ще треба податок заплатити", - висловився Мірошниченко в ефірі "Ранок.Live".
Ведучий наголосив, що розуміє обурення українців, що під час війни було витрачено кошти на проведення нацвідбору. Однак Мірошниченко переконаний, що український контент нині теж потрібно створювати. Тим більше, "Євробачення" – це масштабний конкурс, де Україна має можливість заявити про себе на світовій арені та нагадати, що в країні триває війна.
"Я розумію людей, тому що дійсно ми всі цілодобово донатимо. З іншого боку, це тонкий момент. Ми дивуємося, чому в нас дивляться російський серіал, а не щось інше, а потім дивуємося, чому ми витрачаємо кошти, наприклад, на нацвідбір чи знімання кіно. Я розумію, що зараз в пріоритеті ЗСУ, але все ж таки культура і представлення України на міжнародній арені обов'язкове", - прокоментував Мірошниченко.
Також ведучий висловився й про закиди MELOVIN, що переможниці Jerry Heil і alyona alyona купили собі перше місце. Мірошниченко говорить, що результат голосування в "Дії" говорить сам за себе і на користь співачок дійсно чимало українців віддали свої голоси.
"Мені шкода, що вже після того, як все відбулося і ми побачили фантастичні результати голосування в "Дії", а це понад 723 українців проголосували за переможниць, то про що може взагалі йти мова? Я про це нічого не знаю. "Суспільне" оплачує поїздку на "Євробачення". Якщо лейбл виконавиць захоче щось додати на сцені, звісно, вони це роблять за власний кошт", - висловився ведучий.
Нагадаємо, раніше Jerry Heil і alyona alyona теж реагували на закиди, що вони нечесно перемогли на нацвідборі. Також артистки розповіли, які зміни відбудуться в їхньому конкурсному номері.
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