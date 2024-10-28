Мірошниченко з дружиною замилував, як з чотирма дітьми вони проводять вихідні та розважаються

Ведучий Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною та чотирма дітьми вирушили на відпочинок.

Багатодітна зіркова родина на декілька днів оселилася у затишному комплексі для відпочинку на Київщині. Так, подружжя Мірошниченків орендувало великий будинок з каміном і показало, як минають їхні дні. Зокрема, як усі разом вони насолоджуються свіжим повітрям і природою на прогулянках, а також відвідують СПА-процедури. Однак Інна у своєму фотоблогу не приховує, що відпочинок з чотирма дітьми все ж має свої нюанси.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Дружина ведучого зізналася, що за короткий період у синів і доньок відбулося чимало непорозумінь. Так, блогерка розповіла, як названа донька Ангеліна засмутилася через відсутність її улюбленої зубної пасти, а найменший названий син Марсель капризує вже декілька днів без вагомих на те причин. Також Інна показала, як Тімур проводить виховні бесіди з найстаршою донечкою і рештою дітей.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

У той же час кохана знаменитості віднайшла безліч позитивних моментів. Наприклад, поділилася, що з двома старшими доньками стає дедалі легше віднаходити спільні теми для розмов. До того ж Тімур зізнається, що не може натішитися, як Ангеліна "розквітає" після нещодавнього усиновлення.

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми на відпочинку / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Нагадаємо, нещодавно продюсер Юрій Горбунов показався на милих фото з дружиною Катериною Осадчою та їхніми підрослими двома синами. Подружжя також показало, як вони відпочивають на вихідних у Києві.

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