Мірошниченко з дружиною зворушливо привітав сина з 5-річчям: як Марко відсвяткував перший ювілей

У родині українського ведучого Тімура Мірошниченко свято.

Син зірки Марко 19 січня святкує свій п'ятий день народження. В особливий день Тімур та його дружина, адвокатка Інна присвятили імениннику допис в Instagram. Подружжя показало фото з Марком і адресували йому теплі слова. Своєю чергою Інна пригадала, які емоції мала одразу після появи першого сина:

"5 років тому я стала мамою сина! Сина, який зʼявився на світ в абсолютній тиші, не видавши ані звуку. Чим сильно мене налякав. Але такий він. Спокійний, врівноважений, виважений. З народження сина, вагітність яким була періодом мого розквіту. Я в житті не була такою красивою, такою наповненою, як в ті 42 тижні. Сина, який першим поглядом дав мені відчути, що таке безумовна і абсолютна любов дитини до мами. Особлива любов сина до мами. Будь здоровий, синочок! Люблю тебе нескінченно сильно", - замилувала багатодітна мама.

Син Тімура Мірошниченка святкує день народження / Фото: instagram.com/_inna_mi_

"Тобі вже п'ять. З днем народження, сину", - додав зірковий батько.

Крім того, адвокатка показала святкування Марка, яке він розділив з сестрою, братом і друзями. Зіркові батьки влаштували сину сюрприз, організувавши дитячу вечірку у стилі гри Minecraft із запрошеними аніматорами. Щоправда, зіпсувати день народження взялися росіяни. У столиці пролунала повітряна тривога. Тож Інна разом з групою дітей мусила спускатися в укриття посеред свята.

Син Тімура Мірошниченка святкує день народження / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченка святкує день народження / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Син Тімура Мірошниченка святкує день народження / Фото: instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно балерина Катерина Кухар також святкувала день народження. Свої 43 роки вона зустріла у компанії 10-річної доньки Насті від Стоянова та зняла кумедне відео.

Катерина Кухар показала, як з донькою зустріла своє 43-річчя

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