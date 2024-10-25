Мірошниченко зізнався, як з дружиною пережив втрату первістка на ранньому терміні вагітності

Ведучий Тімур Мірошниченко розповів про болісний досвід першої вагітності його дружини, бізнесвумен Інни.

Так, зірка пригадав, як 2017 року у його коханої завмерла найперша вагітність. Ба більше, після цього Інні прогнозували безпліддя. Проте вона з Тімуром згодом народила двох здорових сина Макро й доньку Мію, попри насторожливі лікарські висновки.

"Викидень відбувся 2017 року, коли зовсім маленький термін був. І навіть не довелося жодних додаткових маніпуляцій робити. Інні все життя казали, що у неї дітей не буде. Ми ламаємо цю статистику. Було трошки тривожно, тому що ти розумієш, що прецедент вже був. З першою вагітністю, коли Мією Інна була вагітна, то легкий нервовий стан був завжди", - розповів Тімур в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Тімур Мірошниченко з донькою Мією та сином Марко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

За словами Мірошниченка, у той надскладний період їм найбільше допомогла підтримка одне одного. Зокрема, поділився, що докладав усіх зусиль, аби заспокоїти дружину та дати їй надію на краще.

"У першу чергу треба підтримувати дружину. Ти розумієш, що у тебе буде дитина, але поки нічого не відбувається, ти просто знаєш цей факт. З часом твоє розуміння росте. У жінки ж інша історія – вона це відчуває все всередині. Саме вона втрачає життя всередині себе. Тут повертаємося до того, що відчуває чоловік, і те, що відчуває жінка. Це теж індивідуально. Можливо, для когось це трагедія і все інше, але підтримати жінку в цей момент значно важливіше, ніж піклуватися про себе. Її висока емоційність вона допомагає, що я просто зайнятий тим, що тримаю той баланс і не маю часу на якісь свої моменти", - пояснив ведучий.

Тімур Мірошниченко з родиною / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

До слова, після народження сина й доньки Тімур та Інна Мірошниченки усиновили ще двох дітей з сиротинця. А нещодавно їхня названа старша донечка Ангеліна відсвяткувала день народження – зіркові батьки розкрили, що подарували 9-річній іменинниці.

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