Мірошниченко пояснив, чому Ziferblat посів на "Євробаченні" 9-те місце: "Відобразилося на результатах"

Тімур Мірошниченко та Ziferblat

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Незмінний коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко пояснив, чому гурт Ziferblat посів дев'яте місце у фіналі музичного конкурсу.

Пісенні перегони відгриміли у ніч проти 18 травня у швейцарському місті Базель. За результатами голосування глядачів та суддів Україна опинилася в топ-10 та посіла дев'яте місце. Тімур Мірошниченко в інтерв'ю NV говорить, що Ziferblat дійсно потужно виступив у гранд-фіналі. Однак колективу не вистачило впевненості на передодні фіналу "Євробачення-2025", коли конкурсанти виступали для професійного журі. За словами ведучого, аби Ziferblat заспівав так само, як і 17 травня, то Україна опинилася б в топ-5.

"Я думаю, що конкретно в гранд-фіналі виступ — це був пік. Це був дійсно найкращий виступ гурту. На жаль, цього не сталося під час п'ятничного jury-final, коли голосують національні журі. Трошечки не так впевнено це було, і це відобразилося на результатах голосування національних журі. Тобто, якби в п'ятницю було так само, як і в суботу, я думаю, що ми тоді в топ-5 були", — говорить Тімур Мірошниченко.

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Ziferblat на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Тим не менш, ведучий наголосив, що Україну завжди поважають на "Євробаченні". Мірошниченко говорить, що українці не просто щороку потраплять до гранд-фіналу, а й до топ-10, що неабияк гарні результати. За словами шоумена, особливо єврофани поважають те, що Україна приїжджає на "Євробачення" з чимось новим, при цьому не копіює ані інших учасників, ані саму себе.

"Здебільшого від музичних журналістів і професіоналів з інших країн я чув все-таки позитивні відгуки, тому що Україну завжди поважають на "Євробаченні". Україна — єдина країна, яка завжди кваліфікувалася в гранд-фінал. Ми вже який рік поспіль завжди не просто в фіналі, а в топ-10. Це дійсно унікальні показники. І, звісно, ці журналісти завжди відмічають, що Україна не повторюється. Україна щоразу не копіює ні когось, ні саму себе. Вона щоразу нова. І це, насправді, фантастичний, як на мене, вердикт", - наголосив Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше Ziferblat прокоментував своє 9-те місце на "Євробаченні-2025". Учасники колективу також поділилися майбутніми творчими планами.