Мірошниченко відреагував на скандал з Русланою на нацвідборі на "Євробачення-2026": "Це неприйнятно"

Ведучий хоче внести зміни у майбутнє голосування суддів на нацвідборах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Тімур Мірошниченко, Руслана

Незмінний ведучий нацвідбору на «Євробачення» Тімур Мірошниченко висловився щодо цьогорічних заяв членкині журі — співачки Руслани, переможниці «Євробачення-2004».

Під час інтерв’ю «Центру протидії дезінформації» Мірошниченко назвав неприйнятними коментарі Руслани на адресу фіналістів — співачки Lelеka та співака LAUD. Як відомо артистка під час ефіру закликала глядачів голосувати за Lelеka, а виконавцю LAUD, який у підсумку посів друге місце, порадила «не привносити фірму» у нацвідбір. Заява викликала хвилю обговорень у соцмережах.

Після скандалу «Суспільне» зазначило, що агітація з боку членкині журі не суперечить правилам конкурсу. Сама ж Руслана пояснювала свою позицію впевненістю в артистці. Однак Мірошниченко переконаний, що журі не повинно впливати на глядацьке голосування.

Судді нацвідбору на «Євробачення-2026» / © corp.suspilne.media

Судді нацвідбору на «Євробачення-2026» / © corp.suspilne.media

«„Суспільне“ стверджує, що не порушила правила, бо вона висловила свою думку. Я ж вважаю, що це неприйнятно. Я прибічник того, що коментарі журі можуть бути тільки після завершення всього голосування, аби не впливати на нього», — наголосив ведучий.

За словами Тімура, нацвідбір — це не формат талант-шоу, де судді можуть оцінювати виступи після кожного номера. Ба більше, телеведучий заявив, що у майбутньому ініціюватиме зміни до формату — аби члени журі могли коментувати виступи фіналістів лише після завершення глядацького голосування.

«Сюди приходять якщо й молоді артисти, але однаково сформовані, які рухаються у своєму напрямку. І привселюдно на всю країну розповідати, що ти там не те співаєш, — для мене це неприйнятно. Я буду відстоювати, щоб цей 1% (коментарів суддів — прим. ред.) був вже після завершення глядацького голосування», — підкреслив Мірошниченко.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко показав свою маму-красуню. Зірка поділився фото з її відпочинку за кордоном.

