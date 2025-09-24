ТСН у соціальних мережах

Мірошниченко зізнався, як його четверо дітей заробляють перші гроші й чи ладнають між собою

Ведучий також розповів про таланти синів і доньок.

Валерія Гажала
Тімур Мірошниченко з родиною

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко розповів про таланти своїх дітей і як вони заробляють у юному віці.

Так, нещодавно названа донька Ангеліна шоумена дебютувала у кліпі Світлани Тарабарової. Крім того, дівчинка разом з братами й сестрою також залучаються до різних знімань для блогу батьків. І як виявилося, Тімур з дружиною Інною платять їм за їхні старання.

"Ми все ж таки блогерсько-телевізійна родина. Тому знімання для наших дітей це норма. Вони іноді навіть гонорари за це отримують, і це їхні кошти, щоб вони розуміли, як це працює в дорослому житті, що за будь-яку роботу треба отримувати винагороду", — поділився Мірошниченко в інтерв'ю kp.ua.

Зірка також розповів про досягнення й таланти інших дітей. Окремо він з гордістю розповів про доньку Мію, яка вирішила пов’язати життя з музикою. Задля досягнення свої мрії дівчинка регулярно ходить на заняття з вокалу.

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_

"Коли Мія вперше подивилася дитяче "Євробачення", а я саме повертався з коментування, вона чекала, щоб сказати мені: "Тату, тепер я хочу стати співачкою, хочу представляти Україну на "Дитячому Євробаченні". Я їй пояснив, який шлях потрібно пройти. І буквально через пару днів після того вона вже була записана на перше заняття з вокалу. І вже другий рік Мія постійно займається, вже потрошку на конкурси невеличкі їздить, набирається досвіду", — зазначив шоумен.

Не менше уваги він приділив і синам. Наймолодший Марсель, за його словами, постійно в русі та має великий спортивний потенціал, а ось Марко схиляється до інженерії та має неймовірну концентрацію. Тімур говорить, що попри такі різні захоплення й конфлікти, малечі вдається знаходити спільну мову.

"Як і будь-яка група дітей, вони постійно то сваряться, то обіймаються, то б'ються, то разом граються. Суто дитяча поведінка. Єдине, звісно, вони потрошку дорослішають, і їм вже потрібен особистий простір", — додав ведучий.

Нагадаємо, нещодавно Тімур Мірошниченко змінив свій імідж і неочікувано постав з новою зачіскою.

