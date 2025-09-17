ТСН у соціальних мережах

Мірошниченки показалися одразу з усіма дітьми і зробили важливу заяву про усиновлення

Знаменитості закликали до любові та рівності й наголосили на важливості підтримки названих дітей і подолання стереотипів.

Сім'я Мірошниченків

Сім’я Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Телеведучий Тімур Мірошниченко та його дружина-адвокатка Інна вшанували День усиновлення щирим зверненням до українців.

У своєму Instagram подружжя наголосило, що слово "усиновлення" стало невід’ємною частиною їхнього життя та сьогодні асоціюється з теплом, відповідальністю й безумовним прийняттям. Зірки поділилися своїми відчуттями та закликали суспільство до рівності й любові.

"Усиновлення — слово, з яким нас асоціюють більшість із вас. Таке далеке колись і таке буденне зараз. Що відчуваю, коли чую його? Тепло, відповідальність, готовність до щоденної праці, безумовне прийняття і відданість", — написали Мірошниченки.

Сім'я Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Сім'я Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Інна та Тімур також підкреслили, що День усиновлення — це нагадування для батьків, які "народили серцем", про їхню мотивацію. А для всього суспільства — ще один привід підтримати тих, хто обирає усиновлення, і відмовитися від стереотипів.

"Все починається з кожного з нас. З поваги. З прийняття. З розуміння слова "рівність". Станьте сьогодні тими, хто не розділяє дітей за походженням, станом здоров’я чи досвідом", — звернулося подружжя до прихильників.

Нагадаємо, нещодавно названа донька ведучого Тімура Мірошниченка дебютувала у кліпі співачки Світлани Тарабарової. Ангеліна показала неабиякі акторські здібності.

