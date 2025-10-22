Мірошниченки у день 10-річчя названої доньки влаштували сюрприз для неї та зворушили емоціями

Тімур Мірошниченко з родиною / © instagram.com/_inna_mi_

Український телеведучий Тімур Мірошниченко з дружиною Інною привітали названу доньку Ангеліну чуттєвим сюрпризом.

Сьогодні, 22 жовтня, доньці зірок виповнилося 10 років. Батьки заздалегідь продумали сюрприз та вирішили здійснити бажання Ангеліни. Зокрема, крім торта та кульок, іменинниця отримала омріяну ляльку. Інна зазначила, що перед тим діти майже не спали через жахливий російський нічний обстріл Києва. Та свято вони не скасовували, а навпаки усією родиною подарували Ангеліні справжнє дитяче щастя, попри терор окупантів.

«З Днем народження, наша принцесо! Нехай твоє бажання здійсниться і тобі більше ніколи не доведеться всю ніч бігати між укриттям і ліжком, бо хочеться нормально поспати перед святкуванням! 10 років! Перший ювілей. Перший свідомий ДН із замовленням подарунку, очікуванням, нетерпінням, постійним „ну коли вже?!“. Таке свідоме і доросле бажання такої маленької дівчинки: аби Україна перемогла, закінчилися вибухи і війна», — зворушила Інна вітаннями.

