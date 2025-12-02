Мірошниченки замилували відео, як одразу з чотирма дітьми прикрашали вдома новорічну ялинку

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми / © пресслужба каналу "1+1"

Ведучий "ЖВЛ представляє" Тімур Мірошниченко показав, як із дружиною, адвокаткою Інною, та одразу чотирма дітьми прикрашав вдома ялинку.

Родина шоумена поступово готується до новорічних свят. Принаймні, прикрашена різноманітними яскравими іграшками ялинка у них вдома вже стоїть. Першого дня зими Мірошниченки вирішили зробити вдома святкову атмосферу. Допомагали їм в цьому діти – сини Марко та Марсель і доньки Мія та Ангеліна.

Ялинка у родині Мірошниченків штучна. Святкове деревце прикрашене білими, червоними, золотистими та сріблястими іграшками. Під ялинкою стоять олені, Санта Клауси та подаруночки, а на верхівці красується зірка.

Родина Тімура Мірошниченка не лише прикрашала святкове деревце, а й загалом весело проводила час. Вони співали, танцювали, фотографувалися, водили хороводи та заряджалися позитивним настроєм.

Нагадаємо, нещодавно дружина Тімура Мірошниченка розчулила досягненнями у навчанні їхньої 10-річної доньки. Також Інна розсекретила, який подарунок отримала Ангеліна за свої старання.