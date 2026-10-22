Мірошниченки зворушливо привітали названу доньку з 11-річчям і показали, як вона змінилась у родині

Тімур Мірошниченко з дружиною та дітьми / © instagram.com/_inna_mi_

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У родині українського ведучого Тімура Мірошниченка та адвокатки Інни особливе свято. У названої доньки подружжя день народження.

Цьогоріч Ангеліні виповнюється 11 років. Це вже третій день народження, який дівчинка святкує в родині. Інна Мірошниченко почала готуватися ще звечора. Вона придбала повітряні кульки, подарунки для квесту, який Ангеліна проходитиме, а також святковий торт. Адвокатка говорить, що це перший день народження донечки, значимість якого вона усвідомлює та на який неабияк чекає.

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Названа донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

«Красуні вже 11 років. Третій день народження в сім’ї, але перший усвідомлений! Особливий день, на який так чекаєш, бо знаєш, що багато людей люблять тебе і зроблять все, аби ти мала свято і гарний настрій! Навіть якщо ніч до цього ти провела в коридорі, ховаючись від гучних вибухів», — ділиться адвокатка.

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Названа донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Загалом, Ангеліна вже два з половиною роки є частиною сім’ї Мірошниченків. Інна говорить, що планувала зняти відео, яке б складалось із різних архівних кадрів. Родина настільки захопилась спогадами, що адвокатка відмовилась від ролика. Натомість дружина Мірошниченка запевнила, що донечка однозначно додала фарб до їхнього життя.

«Хотіла змонтувати відео про наші 2,5 роки з Ангеліною. Але ми так залипли у ті спогади, що нічого не вийшло. Все залишилось для сімейного архіву. Ця вже доросла дівчинка додала кольорів до нашого життя», — запевнила адвокатка.

Названа донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Замість відео Інна поділилась архівним кадром Ангеліни. Вона показала фото донечки, яке було в її анкеті на сайті Мінсоцполітики. Адвокатка говорить, що одразу відчула, що Ангеліна — це її дитина. Інна Мірошниченко визнає, що іноді буває складно, але вона жодного разу не пошкодувала через своє рішення.

«Ось такі оченята колись зустріли мене на сайті Мінсоцполітики. І я відчула, що знайшла те, що шукала. Знайшла свою рідну душу. Тоді я ще не здогадувалась, як нелегко мені буде ставати твоєю мамою. Скільки сліз і відчаю ми пройдемо. Але десь я відчувала, що ти мій найбільший вчитель! І що ти не дозволиш мені здатися», — зазначила адвокатка.

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Названа донька Тімура та Інни Мірошниченків / © instagram.com/_inna_mi_

Нагадаємо, нещодавно Інна Мірошниченко святкувала день народження. Адвокатка зустріла своє 39-річчя без чоловіка та дітей в іншій країні і пояснила чому.

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