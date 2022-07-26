Мірзоян про мовний скандал Полякової та Єфросиніної: "Закрий нах*й свою передачу"

Так, ведучі спільного проєкту "Взрослые девочки" заявили, що не можуть вести своє шоу українською мовою, оскільки у програмі вони не добирають слів та вільно висловлюють думки, тому їм легше записувати російською.

Зі свого боку, Арсен радить колегам або перейти на українську, або закрити це шоу. Про це він розповів в інтерв'ю "24 каналу".

"Оці всі відмазки: "Я не можу українською вести, спілкуватися". То не роби того взагалі. Не виходь в ефір, бл*дь, не спілкуйся з людьми, закрий нах*й свою передачу. Просто закрий нах*й, якщо ти не вмієш розмовляти українською", – емоційно прокоментував артист.

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Поділився музикант своєю думкою і про те, що зараз артисти, в репертуарі яких не було жодної українськомовної пісні, випускають їх одна за одною.

"Звісно, що більшості образливо трохи. Ти розумієш, що ти робив якісну українську музику, але хтось однаково орієнтувався на той ринок, на російськомовний ринок, бо він більш прибутковий. А зараз ці люди перекинулися – співають українських пісень", – зазначив він.

Нагадаємо, днями Оля Полякова вперше прокоментувала мовний скандал, у який потрапила разом з Єфросиніною.

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