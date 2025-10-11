ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
2 хв

Мірзоян вступився за Матвієнко у скандалі з порушенням нею авторських прав: "Так не вирішують питання"

Музикант прокоментував скандал, який розгорівся довкола дружини.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та Євген Рибчинський

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та Євген Рибчинський

Український музикант Арсен Мірзоян вступився за дружину, співачку Тоню Матвієнко, яку поет Євген Рибчинський і вдова композитора Ігоря Поклада звинуватили в порушенні авторських прав.

Виявляється, артистка доволі близько до серця сприйняла цей скандал. На бік співачки став її чоловік Арсен Мірзоян. Музикант в інтерв'ю Олексію Суханову говорить, що Тоня взагалі не мала так реагувати. Мовляв, це неповага до себе так сприймати "закиди від людини, яка стоїть на щаблині нижче".

"Якщо ти впевнена в собі людина, то взагалі не маєш реагувати. Щоб реагувати на такі закиди, ця людина має стояти з тобою на одній щаблині або вище. Якщо ця людина стоїть нижче, ти не маєш права на неї реагувати. Це як неповага до себе", - говорить музикант.

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко / © instagram.com/arsen_mirzoian

На запитання, чи було бажання захистити Тоню Матвієнко – Арсен Мірзоян відповів, що наразі немає такої потреби. За словами музиканта, він обов'язково це зробить, якщо проти його дружини подадуть позов до суду. Наразі ж це, як говорить артист, "фрікова й незрозуміла ситуація, яка потрапила до публічної площини".

"Немає від чого захищати поки що. Це просто якась фрікова ситуація незрозуміла і непотріб, який вийшов у публічну площину. Так не вирішуються питання. Щось відбулося без конкретики. Якби це був позов до суду, це вже конкретика. Тоді треба знаходити інструменти й захищатись. А так це просто балачки в соцмережах", - прокоментував співак.

Хто та чому звинувачує Тоню Матвієнко в порушенні авторських прав

У вересні поет та композитор Євген Рибчинський заявив, що Тоня Матвієнко виконує пісні, прав на яких у неї немає. Мовляв, ці композиції були створені для її мами Ніни Митрофанівни і саме їй було дозволено їх виконувати. Утім, права все ж таки залишались в родині Рибчинських. Композитор порадив артистці вирішити це питання.

Згодом і вдова композитора Ігоря Поклада додала, що Матвієнко порушує й її авторські права. Світлана Поклад говорить, що артистка виконує пісні, які свого часу співала Ніна Матвієнко. Однак вже покійній артистці було дозволено це робити, хоча права все ж таки належали композитору. А от що стосується Тоні – то такої домовленості не було. Тож, Матвієнко, яка продовжує співати ці пісні, порушує авторське право. Вдова Поклада також пригрозила виконавиці судом.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie