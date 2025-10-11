Мірзоян вступився за Матвієнко у скандалі з порушенням нею авторських прав: "Так не вирішують питання"

Арсен Мірзоян, Тоня Матвієнко та Євген Рибчинський

Український музикант Арсен Мірзоян вступився за дружину, співачку Тоню Матвієнко, яку поет Євген Рибчинський і вдова композитора Ігоря Поклада звинуватили в порушенні авторських прав.

Виявляється, артистка доволі близько до серця сприйняла цей скандал. На бік співачки став її чоловік Арсен Мірзоян. Музикант в інтерв'ю Олексію Суханову говорить, що Тоня взагалі не мала так реагувати. Мовляв, це неповага до себе так сприймати "закиди від людини, яка стоїть на щаблині нижче".

"Якщо ти впевнена в собі людина, то взагалі не маєш реагувати. Щоб реагувати на такі закиди, ця людина має стояти з тобою на одній щаблині або вище. Якщо ця людина стоїть нижче, ти не маєш права на неї реагувати. Це як неповага до себе", - говорить музикант.

На запитання, чи було бажання захистити Тоню Матвієнко – Арсен Мірзоян відповів, що наразі немає такої потреби. За словами музиканта, він обов'язково це зробить, якщо проти його дружини подадуть позов до суду. Наразі ж це, як говорить артист, "фрікова й незрозуміла ситуація, яка потрапила до публічної площини".

"Немає від чого захищати поки що. Це просто якась фрікова ситуація незрозуміла і непотріб, який вийшов у публічну площину. Так не вирішуються питання. Щось відбулося без конкретики. Якби це був позов до суду, це вже конкретика. Тоді треба знаходити інструменти й захищатись. А так це просто балачки в соцмережах", - прокоментував співак.

Хто та чому звинувачує Тоню Матвієнко в порушенні авторських прав

У вересні поет та композитор Євген Рибчинський заявив, що Тоня Матвієнко виконує пісні, прав на яких у неї немає. Мовляв, ці композиції були створені для її мами Ніни Митрофанівни і саме їй було дозволено їх виконувати. Утім, права все ж таки залишались в родині Рибчинських. Композитор порадив артистці вирішити це питання.

Згодом і вдова композитора Ігоря Поклада додала, що Матвієнко порушує й її авторські права. Світлана Поклад говорить, що артистка виконує пісні, які свого часу співала Ніна Матвієнко. Однак вже покійній артистці було дозволено це робити, хоча права все ж таки належали композитору. А от що стосується Тоні – то такої домовленості не було. Тож, Матвієнко, яка продовжує співати ці пісні, порушує авторське право. Вдова Поклада також пригрозила виконавиці судом.