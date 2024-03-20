Мірзоян, Дикий, Остапчук і не тільки: зірки-чоловіки, які пішли від дружин заради іншої

Пропонуємо подивитися, як вони ухвалили складне рішення про розлучення та як склалося їхнє особисте життя.

Зіркові чоловіки не з чуток знають, як це закохатися, коли ще одружений.

Знаменитості ретельно перевіряють свої почуття, а коли розуміють, що вони беруть вверх, йдуть від дружин і будуть нову сім'ю.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує вашій увазі добірку про зірок-чоловіків, які розлучилися та пішли до іншої жінки. Як їм далося ухвалення складного рішення та як склалося їхнє нове подружнє життя – дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Арсен Мірзоян

Музикант на шоу "Голос країни" зустрів співачку Тоню Матвієнко. Пара познайомилася та почала тепло спілкуватися. Артисти зрозуміли, що між ними більше, ніж просто дружба. Втім, на той момент Арсен Мірзоян був одруженим і виховував двох синів. Йти від коханої заради Матвієнко співак не квапився. Музикант усе обдумував майже рік, після чого розповів дружині про почуття до іншої та розлучився. Від 2013 року Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян перебувають у стосунках. 15 січня 2016 року в них народилася спільна донечка Ніна, а через рік закохані зіграли весілля.

Ліворуч – Арсен Мірзоян з першою дружиною, праворуч – з Тонею Матвієнко

Андрій Федінчик

В акторів Андрія Федінчика та Наталки Денисенко спалахнули почуття одне до одного під час знімань серіалу "Клан ювелірів", де вони грали закохану пару. Щоправда, на той момент артист був одружений. Спочатку Федінчик і Денисенко намагалися боротися з почуттями одне до одного. Врешті актор пішов від дружини Вікторії та почав будувати стосунки з Наталкою. Від квітня 2017 року актори живуть у шлюбі, а у вересні того ж року у подружжя народився первісток, якого вони назвали Андрієм.

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Андрій Дикий

Ведуча та хореограф познайомилися на проєкті "Танці з зірками", де між ними промайнула іскра. Стосунки пари почалися одразу після завершення шоу. Щоправда, на той момент Андрій Дикий був одружений з танцівницею Іриною. Заради ведучої хореограф пішов від дружини. Наразі Лілія Ребрик та Андрій Дикий живуть уже 12 років у щасливому шлюбі. Разом закохані виховують трьох донечок – 11-річну Діану, 5-річну Поліну та новонароджену Аделіну.

Лілія Ребрик та Андрій Дикий / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Віктор Павлік

Музикант уже багато років перебував у шлюбі з третьою дружиною Лорою Созаєвою, коли познайомився з молодою прихильницею Катериною Реп'яховою. Між Павліком і Катею виникли палкі та взаємні почуття. Врешті 2019 року музикант розлучився з третьою дружиною, а вже наступного року повів під вінець Реп'яхову. Вже в червні 2021 року Катерина народила Віктору Павліку сина Михасика. До речі, на цьому подружжя зупинятися не планує, адже вони мріють стати батьками донечки.

Ліворуч – Віктор Павлік з Лорою Созаєвою, праворуч – з Катериною Реп'яховою

Володимир Остапчук

Шоумен закохався в нотаріусиню Христину Горняк, коли ще перебував у шлюбі з першою дружиною Оленою Войченко, яка народила йому двох дітей. У березні 2020 року ведучий офіційно розлучився, а вже через пів року одружився вдруге. Та шлюб з Христиною був нетривалим. Вже восени 2022 року пара розлучилася. Причини їхнього розриву досі невідомі.

Ліворуч – Володимир Остапчук з Оленою Войченко, праворуч – з Христиною Горняк

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