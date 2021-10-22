Мірзоян назвав найпікантніше місце для сексу з Матвієнко та розсекретив табу в їхньому шлюбі

Мірзоян назвав найпікантніше місце для сексу з Матвієнко та розсекретив табу в їхньому шлюбі

Також пара зізналася, що їх дратує одне в одному.

Зіркове подружжя співаків Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко разом 10 років.

Пара, яка познайомилася у проєкті "Голос країни", у шлюбі чотири роки. За словами закоханих, у них зразкова сім'я, живуть без скандалів, втім, мають деякі табу. Як розповіли артисти у програмі "Зірковий шлях", вони проти флірту з іншими чоловіками та жінками. Також виконавцю заборонено розмовляти російською мовою і обійматися та спілкуватися з дівчатами в присутності дружини.

"Білизну не можна збирати на підлозі, її треба обов'язково класти до кошика", – додав артист.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / instagram.com/tonya_matvienko

Назвало подружжя і найпікантніше місце для сексу. Так, пара кохалася в авто виконавиці за містом.

Також пара зізналася, що їх дратує одне в одному. Так, Тоню дратує звичка Арсена потирати вологі долоні. Зі свого боку, Мірзояна бісить те, що його кохана може створювати проблему з нічого.

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