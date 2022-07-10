"Міс Львів-2018" прорекламувала російський магазин та потрапила у скандал

Переможниця конкурсу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх потрапила у скандал, підтримавши бізнес в РФ.
Під час повномасштабної жорстокої війни Росії проти України блогерка прорекламувала у своєму Instagram російський бренд одягу.
Вона опублікувала безтурботні фото, де позувала у сукні онлайн-магазину країни-агресорки.
У коментарях підписники присоромили Наталію за такий вчинок.
- Ні поваги, ні совісті
- Не соромно в час війни рекламувати російський продукт?!
- Ти взагалі неадекватна? Як так можна? Чи гроші не пахнуть? Соромно має бути, мадам!
Зауважимо, від початку повномасштабної війни блогерка не зробила жодного допису про події в Україні. Болюх продовжила демонструвати своє розкішне життя у Москві.
Ще 2019 року львівська міс тусила в компанії друга Аліка Назаряна, пропутінського російського чиновника. Також Наталія брала участь у програмі російського пропагандистського "Першого каналу" "На самом деле".
А в лютому Болюх розважалася з артистом-путіністом Григорієм Лепсом.
Нагадаємо, Дмитро Гордон знов висміяв мовчунку Корольову і показав її стрибаючою. У відео артистка стрибає, намагаючись відтворити щось схоже на балетні па.
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