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"Міс Львів-2018" прорекламувала російський магазин та потрапила у скандал

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"Міс Львів-2018" прорекламувала російський магазин та потрапила у скандал

Наталія Болюх / Фото: instagram.com/topnataliaa

Переможниця конкурсу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх потрапила у скандал, підтримавши бізнес в РФ.

Під час повномасштабної жорстокої війни Росії проти України блогерка прорекламувала у своєму Instagram російський бренд одягу.

Вона опублікувала безтурботні фото, де позувала у сукні онлайн-магазину країни-агресорки.

Наталія Болюх / © instagram.com/topnataliaa
Наталія Болюх / Фото: instagram.com/topnataliaa

У коментарях підписники присоромили Наталію за такий вчинок.

  • Ні поваги, ні совісті
  • Не соромно в час війни рекламувати російський продукт?!
  • Ти взагалі неадекватна? Як так можна? Чи гроші не пахнуть? Соромно має бути, мадам!

Зауважимо, від початку повномасштабної війни блогерка не зробила жодного допису про події в Україні. Болюх продовжила демонструвати своє розкішне життя у Москві.

Ще 2019 року львівська міс тусила в компанії друга Аліка Назаряна, пропутінського російського чиновника. Також Наталія брала участь у програмі російського пропагандистського "Першого каналу" "На самом деле".

А в лютому Болюх розважалася з артистом-путіністом Григорієм Лепсом.

Нагадаємо, Дмитро Гордон знов висміяв мовчунку Корольову і показав її стрибаючою. У відео артистка стрибає, намагаючись відтворити щось схоже на балетні па.

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