"Міс Львів-2018" прорекламувала російський магазин та потрапила у скандал

Переможниця конкурсу "Міс Львів-2018" Наталія Болюх потрапила у скандал, підтримавши бізнес в РФ.

Під час повномасштабної жорстокої війни Росії проти України блогерка прорекламувала у своєму Instagram російський бренд одягу.

Вона опублікувала безтурботні фото, де позувала у сукні онлайн-магазину країни-агресорки.

Наталія Болюх / Фото: instagram.com/topnataliaa

У коментарях підписники присоромили Наталію за такий вчинок.

Ні поваги, ні совісті

Не соромно в час війни рекламувати російський продукт?!

Ти взагалі неадекватна? Як так можна? Чи гроші не пахнуть? Соромно має бути, мадам!

Зауважимо, від початку повномасштабної війни блогерка не зробила жодного допису про події в Україні. Болюх продовжила демонструвати своє розкішне життя у Москві.

Ще 2019 року львівська міс тусила в компанії друга Аліка Назаряна, пропутінського російського чиновника. Також Наталія брала участь у програмі російського пропагандистського "Першого каналу" "На самом деле".

А в лютому Болюх розважалася з артистом-путіністом Григорієм Лепсом.

Нагадаємо, Дмитро Гордон знов висміяв мовчунку Корольову і показав її стрибаючою. У відео артистка стрибає, намагаючись відтворити щось схоже на балетні па.

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