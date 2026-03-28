ТСН у соціальних мережах

Міс Таїланд оконфузилася просто на сцені через випадіння щелепи

Конкурсантка «загубила» посмішку прямо під час виступу.

Камолван Чанаго

Камолван Чанаго

На конкурсі Міс Гранд Таїланд 2026 18-річна Камолван Чанаго зіткнулася з непередбачуваним моментом — під час промови на сцені у неї випали верхні вініри.

Але дівчина виявила неймовірну спокійність. Вона швидко виправила ситуацію і продовжила виступ так, ніби нічого не сталося. Глядачі аплодували, а момент миттєво став вірусним у соцмережах, повідомляють Daily Mail.

Сцена, світло софітів та хвилювання конкурсу не зупинили Камолван. Її витримка та впевненість підкреслили не лише професіоналізм, а й гламурний шарм, який привертає увагу фанатів краси з усього світу.

Організатори конкурсу відзначили, що такі моменти роблять шоу живим і непередбачуваним. Камолван Чанаго змогла перетворити незручну ситуацію на демонстрацію харизми та внутрішньої сили.

Церемонія коронації Міс Гранд Таїланд 2026 відбудеться у суботу, 28 березня, і після такого виступу публіка явно підтримує її шанси на перемогу.

273
