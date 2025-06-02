"Міс Україна-2004" Леся Матвєєва розлучилася з чоловіком Созановським після п'яти років шлюбу

Леся Матвєєва та Валерій Созановський / © instagram.com/lesiamatveyeva

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Володарка титулу "Міс Україна-2004" та психологиня Леся Матвєєва оголосила про розлучення з чоловіком, ресторатором Валерієм Созановським.

Про розрив вже колишнє подружжя повідомило в спільному дописі в Instagram. Матвєєва та Созановський прожили в офіційному шлюбі протягом п'яти років. Однак пара приголомшила новиною, що більше не разом.

У подробиці психологиня та ресторатор вдаватися не стали. Тож, наразі не відомо, що стало причиною розлучення. Тим не менш, колишні закохані запевнили, що лишаються одне для одного друзями та підтримкою. Окрім того, експодружжя продовжує разом виховувати спільну донечку Сашу.

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Леся Матвєєва та Валерій Созановський / © instagram.com/lesiamatveyeva

"Ми офіційно розлучилися. Продовжуємо цей шлях у статусі батьків та добрих друзів. Ми назбирали багато особливих моментів, які назавжди залишаються у нашій історії, до яких можна повертатися подумки, згадувати за дружньою кавою та розказувати нашій Сані, яку ми продовжуємо виховувати разом. Одне з проявів любові - вміння відпускати одне одного коли розумієш, що вам більше не по дорозі. Лишаючись при цьому друзями та підтримкою", - йдеться в заяві колишнього подружжя.

Леся Матвєєва, Валерій Созановський та їхня донька / © instagram.com/lesiamatveyeva

Зазначимо, Леся Матвєєва 2020 року вийшла заміж за Валерія Созановського. Згодом у пари народилася спільна донька Олександра. Для психологині цей шлюб став другим. Раніше вона була заміжня за Львом Парцхаладзе. За час шлюбу в пари народилося двоє дітей – син Єгор та донька Ангеліна. Матвєєва та Парцхаладзе розлучилися 2016 року.

Нагадаємо, нещодавно танцівниця Ілона Гвоздьова підтвердила, що таки дійсно подавала на розлучення з чоловіком. Знаменитість пояснила, чому це зробила.