"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук зустрічається з багатієм зі списку Forbes

Красуня підтвердила стосунки з Андрієм Дегодою.

Нещодавно у Києві відбувся конкурс "Міс Україна-2021", де перемогу здобула красуня з Вінниччини Олександра Яремчук.

22-річна дівчина має бойфренда, але не розповідає про особисте життя. У програмі "Світське життя" вона сказала лише таке: "Він працює в IT-сфері. Звичайний хлопець з Києва".

Втім, як з'ясувалося, обранець дівчини – бізнесмен Андрій Дегода. Його сім'я посідає 45-те місце в українському Forbes з доходом компанії 11 млн грн за 2021 рік. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Олександра Яремчук з батьками та бойфрендом / Світське життя

Більше того, Андрій зареєстрував на Олександру фірму, яка пов'язана з продажем комп'ютерної техніки та IT-технологіями. Втім, за словами міс, це лише за документами.

Також Саша зізналася, що постійна зайнятість дещо вплинула на їхні стосунки. Хлопцеві не дуже до вподоби, коли кохана рано йде з дому і пізно повертається.

"Він мене завжди підтримував. Але зараз, коли я дуже мало часу проводжу вдома, я приїжджаю близько 9-ї вечора, трішки змінилися стосунки", – поділилася вона.

Андрій Дегода / скриншот з відео

Організатори конкурсу краси кажуть, що дівчина не розкривала свого обранця, бо ще не вийшла за нього заміж. За контрактом переможниці конкурсу не можна одружувати й народжувати впродовж року. Тож, якщо в планах Андрія була пропозиція, парі доведеться зачекати.

У якій сукні Олександра Яремчук поїде на "Міс Світу" та з ким вона зустрічається | Новини України

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