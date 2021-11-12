"Міс Україна-2021" Олександра Яремчук зустрічається з багатієм зі списку Forbes

Красуня підтвердила стосунки з Андрієм Дегодою.
Нещодавно у Києві відбувся конкурс "Міс Україна-2021", де перемогу здобула красуня з Вінниччини Олександра Яремчук.
22-річна дівчина має бойфренда, але не розповідає про особисте життя. У програмі "Світське життя" вона сказала лише таке: "Він працює в IT-сфері. Звичайний хлопець з Києва".
Втім, як з'ясувалося, обранець дівчини – бізнесмен Андрій Дегода. Його сім'я посідає 45-те місце в українському Forbes з доходом компанії 11 млн грн за 2021 рік. Про це йдеться у сюжеті ТСН.19:30.
Більше того, Андрій зареєстрував на Олександру фірму, яка пов'язана з продажем комп'ютерної техніки та IT-технологіями. Втім, за словами міс, це лише за документами.
Також Саша зізналася, що постійна зайнятість дещо вплинула на їхні стосунки. Хлопцеві не дуже до вподоби, коли кохана рано йде з дому і пізно повертається.
"Він мене завжди підтримував. Але зараз, коли я дуже мало часу проводжу вдома, я приїжджаю близько 9-ї вечора, трішки змінилися стосунки", – поділилася вона.
Організатори конкурсу краси кажуть, що дівчина не розкривала свого обранця, бо ще не вийшла за нього заміж. За контрактом переможниці конкурсу не можна одружувати й народжувати впродовж року. Тож, якщо в планах Андрія була пропозиція, парі доведеться зачекати.
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