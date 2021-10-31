"Міс Україна-2021" засвітила свого бойфренда та розсекретила, ким він працює

Також Олександра Яремчук розповіла про своїх батьків.
Нещодавно у Києві відбувся конкурс "Міс Україна-2021".
Корону, вартістю у три мільйони доларів, і титул здобула 22-річна красуня з Вінниччини Олександра Яремчук.
Судячи з соцмереж, Саша веде дуже розкішний спосіб життя останні два роки. Так, із бойфрендом дівчина їздить на відпочинок у найдорожчі готелі, отримує найбільші букети троянд та чималих плюшевих ведмедиків. Коханий прийшов підтримати обраницю та засвітив своє обличчя. У програмі "Світське життя" Яремчук зазначила, що він звичайний хлопець та розсекретила, де працює.
"Він працює в IT-сфері. Звичайний хлопець з Києва", – розповіла вона.
Також Олександра Яремчук розповіла про своїх заможних батьків. Сім'я багато подорожує, зокрема, відпочивала у Монте-Карло. Так, тато Олександри – директор банку, а мама "пов'язана зі зв'язком".
Читайте також: