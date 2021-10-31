"Міс Україна-2021" засвітила свого бойфренда та розсекретила, ким він працює

"Міс Україна-2021" засвітила свого бойфренда та розсекретила, ким він працює

Також Олександра Яремчук розповіла про своїх батьків.

Нещодавно у Києві відбувся конкурс "Міс Україна-2021".

Корону, вартістю у три мільйони доларів, і титул здобула 22-річна красуня з Вінниччини Олександра Яремчук.

Судячи з соцмереж, Саша веде дуже розкішний спосіб життя останні два роки. Так, із бойфрендом дівчина їздить на відпочинок у найдорожчі готелі, отримує найбільші букети троянд та чималих плюшевих ведмедиків. Коханий прийшов підтримати обраницю та засвітив своє обличчя. У програмі "Світське життя" Яремчук зазначила, що він звичайний хлопець та розсекретила, де працює.

Олександра Яремчук з батьками та бойфрендом / Світське життя

"Він працює в IT-сфері. Звичайний хлопець з Києва", – розповіла вона.

Також Олександра Яремчук розповіла про своїх заможних батьків. Сім'я багато подорожує, зокрема, відпочивала у Монте-Карло. Так, тато Олександри – директор банку, а мама "пов'язана зі зв'язком".

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