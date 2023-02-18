Міс Україна Всесвіт-2022 Апанасенко виходить заміж і показала обручку з чималим діамантом

Красуня відповіла згодою своєму коханому.
Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" поділилася з шанувальниками радісною звісткою.
Красуня повідомила, що вона виходить заміж. Про важливі зміни у житті модель розповіла фанатам на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість у фотоблогу розмістила світлину, на якій її за руку тримає коханий чоловік.
На безіменному пальчику правої руки моделі видніється розкішна обручка з чималим діамантом: "Я відповіла "так"! Кохаю тебе, мій Всесвіте" – прокоментувала знімок новоспечена наречена. А от особистіть свого обранця Вікторія поки що тримає у таємниці.
Своєю чергою, модель з заручинами привітали прихильники та зіркові друзі. "Вікусику, вітаю", - написала дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна. Акторка Наталка Денисенко залишила багато смайлів у вигляді сердечок.
Нагадаємо, що місяць тому Міс Україна Всесвіт Вікторія Апанасенко продала на аукціоні частину свого костюма, в якому виступала на конкурсі. Вторговані кошти, а це понад 10 тисяч доларів, передадуть на реабілітацію воїнів ЗСУ. Зокрема, на оплату протезів.
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