Міс Україна Всесвіт-2022 Апанасенко виходить заміж і показала обручку з чималим діамантом

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт" поділилася з шанувальниками радісною звісткою.

Красуня повідомила, що вона виходить заміж. Про важливі зміни у житті модель розповіла фанатам на своїй сторінці в Instagram. Знаменитість у фотоблогу розмістила світлину, на якій її за руку тримає коханий чоловік.

На безіменному пальчику правої руки моделі видніється розкішна обручка з чималим діамантом: "Я відповіла "так"! Кохаю тебе, мій Всесвіте" – прокоментувала знімок новоспечена наречена. А от особистіть свого обранця Вікторія поки що тримає у таємниці.

Вікторія Апанасенко виходить заміж / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

Своєю чергою, модель з заручинами привітали прихильники та зіркові друзі. "Вікусику, вітаю", - написала дівчина Тараса Цимбалюка Світлана Готочкіна. Акторка Наталка Денисенко залишила багато смайлів у вигляді сердечок.

Вікторія Апанасенко

Нагадаємо, що місяць тому Міс Україна Всесвіт Вікторія Апанасенко продала на аукціоні частину свого костюма, в якому виступала на конкурсі. Вторговані кошти, а це понад 10 тисяч доларів, передадуть на реабілітацію воїнів ЗСУ. Зокрема, на оплату протезів.

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