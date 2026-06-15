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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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59
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Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко несподівано показалася з тростиною й розкрила причину

31-річна модель вже зробила деякі обстеження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Вікторія Апанасенко

Вікторія Апанасенко / © Тимур Безлюдний

Міс «Україна Всесвіт-2022», українська модель Вікторія Апанасенко спантеличила появою на публіці з тростиною.

В елегантній сукні та з такою опорою під час ходіння зірка показалася на проєкті «Наодинці з Гламуром». Вона розповіла, що сильно забила ногу під час необачного орієнтування у темряві під час вкладання дитини спати. Водночас Вікторія одразу запевнила, що обстеження показали, що стане не є критичним.

«Я вкладала дитину, вимкнула світло й не вписалася в ліжко. Була на рентгені й показало, що всі кістки цілі. А значить можна гуляти», — зізналася модель у коментарі Анні Севастьяновій.

Вікторія Апанасенко з тростиною і Анна Севастьянова / © ТСН

Вікторія Апанасенко з тростиною і Анна Севастьянова / © ТСН

За словами 31-річної Апанасенко, вона не втрачає віри у краще й під час лікування намагається відволікатися на світські заходи та здобуває другу вищу освіту. Незабаром зірка здобуде ступінь магістра у галузі клінічної психології. Вона додає, що зараз вчиться на відмінно.

«У мене тільки-но закінчилася сесія в університеті, де я склала всі іспити на відмінно. Тож я не могла не прийти на захід», — наголосила блогерка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Сильвестр Сталлоне показався з тростиною в руці. Знаменитість схвилював фанів новим фото.

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Дата публікації
Кількість переглядів
59
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