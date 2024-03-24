Міс "Україна Всесвіт-2022" Вікторія Апанасенко вперше показала свого чоловіка-чиновника

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", вперше показала свого чоловіка і розсекретила його особистість.

Знаменитість вийшла заміж 23 березня минулого року. Але свого коханого приховувала від широкого загалу.

Втім на першу річницю шлюбу Апанасенко вперше розповіла про свого обранця. Красуня вийшла заміж за заступника міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі Олександра Борнякова.

Вікторія Апанасенко вперше показала свого чоловіка / Фото: facebook.com/crystalviktoria

На своїй сторінці в Instagram "Міс Україна Всесвіт-2022" зворушливо привітала коханого з "ситцевим" весіллям:

"Сьогодні наша перша річниця шлюбу. Як писала Ліна Костенко: "Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня". В цей день хочу сказати тобі дякую: за твою сміливість.За відчуття безпеки.За те, що поруч з тобою не страшно під звуками сирен, вибухів та клятих шахедів. За твою підтримку та віру у мої сили. За те, що ти завжди на моєму боці попри все. За кожну усмішку, в цей складний час та за схоже почуття гумору. Ти не лише мій чоловік, ти мій союзник, друг, напарник і моя найрідніша людина у Всесвіті", - привітала Апанасенко чоловіка.

Вікторія Апанасенко вперше показала свого чоловіка / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Вікторія Апанасенко вперше показала свого чоловіка / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Разом з тим знаменитість пообіцяла обранцю бути поруч з ним протягом усіх років, які їм відведено:

"Бути тилом, підтримкою та рушійною силою на шляху до нових висот. Дякую тобі за цей світлий день рік тому, без пишних святкувань та зайвої мішури", - додала Вікторія.

Вікторія Апанасенко вперше показала свого чоловіка / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Вікторія Апанасенко вперше показала свого чоловіка / Фото: facebook.com/crystalviktoria

Зазначимо, що рік тому Вікторія Апанасенко говорила, що поки не хоче показувати чоловіка, оскільки після конкурсу "Міс Всесвіт" їй прилітало багато хейту і вона не хоче, щоб це стосувалося і її сім'ї.

Нагадаємо, нещодавно співак-захисник Віталій Козловський зізнався, що одружився. Окрім того, виконавець поділився, що невдовзі стане батьком – артист вперше показав вагітну дружину у новому кліпі.

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