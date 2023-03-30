Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко зізналась, коли покаже чоловіка та зіграє весілля

Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", 23 березня вийшла заміж.

Наречений освідчився зірці одразу ж після конкурсу краси, а розписалася пара через декілька місяців. Хоч Вікторія вже офіційно дружина, свого чоловіка на публіку не поспішає показувати. Апанасенко зізналась у програмі ЖВЛ, що після конкурсу "Міс Всесвіт" їй досі прилітає хейт, а вона не хоче, щоб це стосувалося і її сім'ї. Вікторія пообіцяла, що розсекретить обранця, але трішки згодом.

Вікторія Апанасенко вийшла заміж / Фото: instagram.com/crystal.viktoria

"Це одна з причин, насправді. Думаю, що згодом я, звичайно, розповім хто це. Але поки не хочу, щоб цей хейт йшов на мою сім'ю", - пояснила модель.

Знаменитість також додала, що після розпису вони з чоловіком не влаштовували гучних святкувань. Утім, пишне весілля обов'язково організують. Як жартує Вікторія, поки святкувати ще зарано, адже вона не визначилася із сукнею.

"Я переміряла 100% більше 500-та суконь, але так і не знаю, яка саме весільна сукня мені подобається", - додала модель.

Зняла корону і прийняла обручку: ексклюзивне інтерв'ю з Міс Україна Всесвіт Вікторією Апанасенко

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