Міс Україна Всесвіт-2022 Вікторія Апанасенко зізналась, коли покаже чоловіка та зіграє весілля

Знаменитість розписалася з коханим, однак не влаштовувала пишних святкувань.
Українська модель Вікторія Апанасенко, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", 23 березня вийшла заміж.
Наречений освідчився зірці одразу ж після конкурсу краси, а розписалася пара через декілька місяців. Хоч Вікторія вже офіційно дружина, свого чоловіка на публіку не поспішає показувати. Апанасенко зізналась у програмі ЖВЛ, що після конкурсу "Міс Всесвіт" їй досі прилітає хейт, а вона не хоче, щоб це стосувалося і її сім'ї. Вікторія пообіцяла, що розсекретить обранця, але трішки згодом.
"Це одна з причин, насправді. Думаю, що згодом я, звичайно, розповім хто це. Але поки не хочу, щоб цей хейт йшов на мою сім'ю", - пояснила модель.
Знаменитість також додала, що після розпису вони з чоловіком не влаштовували гучних святкувань. Утім, пишне весілля обов'язково організують. Як жартує Вікторія, поки святкувати ще зарано, адже вона не визначилася із сукнею.
"Я переміряла 100% більше 500-та суконь, але так і не знаю, яка саме весільна сукня мені подобається", - додала модель.
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