"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях вперше показала свого бойфренда, стосунки з яким приховувала

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021», модель та блогерка Анна Неплях вперше показала свого бойфренда.

Знаменитість не приховує, що не самотня. Блогерка вже півтора місяця перебуває в стосунках. Щоправда, Анна Неплях не квапилась зізнаватися, з ким крутить роман. Окрім того, блогерка навіть утримувалась від публікацій спільних фото з обранцем. Проте в Instagram-stories модель зробила виняток.

Анна Неплях опублікувала декілька романтичних знімків із коханим. На обох кадрах знаменитість постає в обіймах чоловіка. Перше фото було зроблене в одному з закладів. Анна робила селфі у дзеркалі та цілувала коханого в щічку.

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Анна Неплях із бойфрендом / © instagram.com/neplyah

На іншій світлині блогерка вже постала в обіймах коханого. Щаслива модель усміхнено позувала поруч із обранцем. Щоправда, хоч Анна Неплях і показала фото зі своїм обранцем, проте його обличчя поки що не квапиться розсекречувати.

Анна Неплях із бойфрендом / © instagram.com/neplyah

Зазначимо, Анна Неплях нещодавно зізналась, що закрутила новий роман. Обранця блогерка не розсекречує. Проте у Мережі припускають, що знаменитість перебуває в стосунках із відомим бізнесменом Олександром Гудковим. Проте блогерка утримується від відповідей на це запитання.

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