"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях пішла від бойфренда-росіянина: "Не з москалями"

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях розповіла про зміни в особистому житті.

Так, блогерка розірвала стосунки із бойфрендом-росіянином, з яким літала до Парижа. Уродженець Петербурга жив та працював на Кіпрі.

Як поділилася модель у програмі "Ранок з Україною", зараз стосунки з росіянами для неї табу.

"Усі стосунки з чоловіками з Росії, навіть етнічного походження, неможливі для мене. "Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями", – поділилася вона.

Також Анна розповіла, яким має бути її новий коханий. Зокрема, один з критеріїв – чоловік має бути патріотом.

"Я дуже пишаюся своїми друзями, які пішли воювати, усіма своїми знайомими, які волонтерять. У цьому ти відчуваєш стабільність. І, напевно, в чоловікові, який буде поруч із мною, я також хочу відчувати цю стабільність. Навіть у найскрутніший час я маю знати, що він не покине свій будинок, що він захищатиме тебе, свою країну та людей, яких насправді любить", – поділилася знаменитість.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Також Неплях не виключає, що обранцем може стати військовий ЗСУ. Модель зазначила, що наші захисники – ідеальні чоловіки.

"Коли я дивлюся відео наших хлопців із ЗСУ, я думаю, що хочу дивитися на них постійно. Вони настільки красиві, мужні, веселі, з гарним почуттям гумору, енергійні. Я не можу описати. Напевно, зараз хлопці з ЗСУ – це ідеальні чоловіки. Краші", – зізналася вона.

Нагадаємо, ALYOSHA зізналася, як переживає розлуку з Тарасом Тополею. Востаннє пара бачилася 24 лютого.

Читайте також: