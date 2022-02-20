"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях полетіла з новим бойфрендом до Парижа

Також знаменитість показала, якими подарунками її потішив залицяльник.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях, схоже, зустріла своє кохання.

Так, в Instagram-stories дівчина розповіла, що полетіла до романтичного Парижу разом з новим бойфрендом. Загалом, це друге побачення Анни з коханим. Вони познайомилися 14 лютого, коли спілкувалися відеозв'язком.

"Говорили про все, пили вино, а потім він ще й співав мені під гітару свої пісні. І вже у процесі мені захотілося з ним до Парижа, а він неначе прочитав мої думки та озвучив їх", - поділилася Анна.

Анна Неплях у Парижі / instagram.com/neplyah

А вже у Франції коханий почав просто засипати зірку подарунками. Так, він тішить її квітами, дорогими прикрасами, вечерями у вишуканих ресторанах.

Анна Неплях у Парижі / instagram.com/neplyah

"Від першої хвилини нашого спілкування ми були відвертими одне з одним. Найчарівнішим було те, що поруч з ним я відчула неймовірний спокій і водночас бурю позитивних емоцій", - додала Анна.

Анна Неплях у Парижі / instagram.com/neplyah

Щоправда, хто саме став новим залицяльником зірки, наразі невідомо. Вона це ретельно приховує. Також Анна й не показує його обличчя.

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