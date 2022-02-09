"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях розбила свою автівку: "Це якийсь жах"

Зірка вже не вперше потрапляє у подібні ситуації.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях розбила свій червоний Mercedes.

Неприємний інцидент стався у Києві. Знаменитість випадково зірвала бампера, коли намагалася розвернутися.

"Це якийсь жах, я навіть не знаю, як це описати. Я просто розверталася, просто заїхала на заїзд та зірвала бампера. Як таке взагалі може бути?" - розповіла Анна.

Анна Неплях розбила авто / instagram.com/neplyah

До слова, зі знаменитістю наразі все гаразд. Вона викликала евакуатор та зателефонувала своєму водієві. Машину тим часом доведеться ремонтувати.

"Мені дуже подобається їздити за кермом, я кайфую від цього. Але…Як варіант, я можу їздити з водієм. Наступна моя машина точно буде висока, бо це не моє", - поділилася своїми думками Неплях.

Анна Неплях розбила авто / instagram.com/neplyah

Зірка також зізнається, що зовсім не нервувала. Анна не засмутилася та одразу почала вирішувати неприємну ситуацію.

"Що мене по-справжньому тішить, так це моя реакція на стресову ситуацію. Я не засмутилась. Неприємна ситуація, скажімо так. У мене в робочих та буденних справах ніколи немає проблем – лише задачі. Але критичне мислення допомагає мені їх вирішувати", - додала Анна.

Зазначимо, у листопаді минулого року Анна Неплях потрапляла в ДТП. Тоді Анна не розрахувала гальмівний шлях та врізалась в інше авто.

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