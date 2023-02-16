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"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях шокувала, що в неї стріляли

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1107
Час на прочитання
1 хв
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"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях шокувала, що в неї стріляли

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

В авто знаменитості влучила куля, коли вона була за кермом.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях шокувала новиною.

Знаменитість поділилася, що зранку в її автівку стріляли, коли вона їхала за кермом. Куля влучила в заднє скло та розбила його.

"А як вам такий прикол, що в мене зранку стріляли, поки я була за кермом?" – шокувала Анна.

В авто Анни Неплях стріляли / © instagram.com/neplyah
В авто Анни Неплях стріляли / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях розповіла, що, на щастя, з нею все гаразд. Вона отримала легкий шок.

"Неочікувано моя машина стала кабріолетом. Але, як вже пожартував один мій друг: "Ми ті, хто кулі не бояться". Так що зі мною все добре, легкий шок. Але в мене як би плани на день ніхто не зірве", - поділилася модель.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah
Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Анна не стала розповідати подробиць, хто стріляв та як це сталося. Натомість блогерка намагається навіть пожартувати з цієї неприємної ситуації.

Навіть у такій ситуації Анна не втрачає почуття гумору / © instagram.com/neplyah
Навіть у такій ситуації Анна не втрачає почуття гумору / Фото: instagram.com/neplyah

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Дата публікації
Перегляди
1107
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