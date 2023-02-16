"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях шокувала, що в неї стріляли

В авто знаменитості влучила куля, коли вона була за кермом.
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях шокувала новиною.
Знаменитість поділилася, що зранку в її автівку стріляли, коли вона їхала за кермом. Куля влучила в заднє скло та розбила його.
"А як вам такий прикол, що в мене зранку стріляли, поки я була за кермом?" – шокувала Анна.
Неплях розповіла, що, на щастя, з нею все гаразд. Вона отримала легкий шок.
"Неочікувано моя машина стала кабріолетом. Але, як вже пожартував один мій друг: "Ми ті, хто кулі не бояться". Так що зі мною все добре, легкий шок. Але в мене як би плани на день ніхто не зірве", - поділилася модель.
Анна не стала розповідати подробиць, хто стріляв та як це сталося. Натомість блогерка намагається навіть пожартувати з цієї неприємної ситуації.
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