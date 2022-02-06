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"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях у спідній білизні захопила ідеальною фігурою

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"Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях у спідній білизні захопила ідеальною фігурою

Анна Неплях / instagram.com/neplyah

Зірка влаштувала елегантний фотосет.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях поділилася новим контентом.

Так, зірка влаштувала доволі елегантний фотосет. Відповідними знімками красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah
Анна Неплях / instagram.com/neplyah

До слова, Анна зображена на світлинах у чорній спокусливій, але водночас стриманій спідній білизні, яка вдало підкреслила її ідеальну фігуру. Також знаменитість одягла взуття на підборах, а в руці дівчина тримала червону троянду.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah
Анна Неплях / instagram.com/neplyah

Анна зробила для фото доволі яскравий макіяж та зухвалу зачіску. Загалом, красуня показала дуже ефектні світлини. Тож прихильники Неплях не стримували своїх емоцій. Вони написали кумирці чимало приємних слів.

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