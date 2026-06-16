Міс Україна Всесвіт Апанасенко похизувалася струнким тілом і розкрила свій секрет: "Одне тренування"

Вікторія Апанасенко / © instagram.com/crystal.viktoria

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«Міс Україна Всесвіт-2022», українська модель Вікторія Апанасенко показала рельєфне тіло та розкрила секрет своєї форми після тренувань.

Зірка привернула увагу шанувальників, опублікувавши фото у рожевому спортивному вбранні та показавши результат роботи над фігурою. Модель продемонструвала підтягнуте тіло й розповіла про свій підхід до тренувань.

Вікторія поділилася новим кадром у соцмережах. Обтисле вбрання підкреслило спортивну форму моделі. Шанувальники звернули увагу на її рельєфні м’язи та стрункий силует. Апанасенко вирішила пояснити, як їй вдається підтримувати такий результат.

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«Як виглядає м’язова пам’ять та 1 тренування на тиждень», — написала Вікторія.

Вікторія Апанасенко

Модель не стала розкривати усіх деталей свого спортивного режиму, проте її допис викликав активне обговорення в Мережі. Вікторія вкотре показала, що підтримувати форму можна завдяки системності та увазі до власного тіла.

Нагадаємо, нещодавно Вікторія Апанасенко несподівано показалася з тростиною й розкрила причину.

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