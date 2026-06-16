- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 1 хв
Міс Україна Всесвіт Апанасенко похизувалася струнким тілом і розкрила свій секрет: "Одне тренування"
Модель здивувала таємницею ідеальної форми.
«Міс Україна Всесвіт-2022», українська модель Вікторія Апанасенко показала рельєфне тіло та розкрила секрет своєї форми після тренувань.
Зірка привернула увагу шанувальників, опублікувавши фото у рожевому спортивному вбранні та показавши результат роботи над фігурою. Модель продемонструвала підтягнуте тіло й розповіла про свій підхід до тренувань.
Вікторія поділилася новим кадром у соцмережах. Обтисле вбрання підкреслило спортивну форму моделі. Шанувальники звернули увагу на її рельєфні м’язи та стрункий силует. Апанасенко вирішила пояснити, як їй вдається підтримувати такий результат.
«Як виглядає м’язова пам’ять та 1 тренування на тиждень», — написала Вікторія.
Модель не стала розкривати усіх деталей свого спортивного режиму, проте її допис викликав активне обговорення в Мережі. Вікторія вкотре показала, що підтримувати форму можна завдяки системності та увазі до власного тіла.
Нагадаємо, нещодавно Вікторія Апанасенко несподівано показалася з тростиною й розкрила причину.