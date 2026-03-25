"Міс Україна Всесвіт" Неплях після операції розкрила подробиці діагнозу: "Є можливість рецидиву"

Модель поділилася, як вона дізналася про злоякісну пухлину.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях відверто розповіла про онкологічне захворювання, яке перенесла кілька років тому.

У новому випуску шоу «Що ДаLee» модель поділилася, що 2020 року їй діагностували рак після важкого перебігу COVID-19. Анна зізналася, що все починалося із сильних симптомів мігрені, коли не допомагали навіть знеболювальні.

«Я дуже важко хворіла. Я наче вилікувалася, але у мене була дуже сильна мігрень і я не розуміла, що зі мною взагалі таке відбувається. Я нічого не могла робити. Я приймала знеболювальні від голови, мені допомагало на 30 хвилин і знову — такий сильний біль, який віддавав у скроні, зуби…» — згадала вона.

Спершу Неплях звернулася до стоматолога, припускаючи, що причина болю — у зубах. Однак лікар не виявив проблем і порадив зробити комп’ютерну томографію. Саме це обстеження і виявило злоякісне новоутворення, яке розташовувалося у гайморовій пазусі. І тоді ж модель було терміново прооперовано.

«Мені роблять КТ всієї голови. Виходять перелякані лікарі і кажуть: „У вас пухлина. Треба терміново різати, бо вона дуже велика“. У понеділок увечері я прийшла до лікаря, а в середу мені вже вирізають пухлину. У мене була злоякісна пухлина у гайморовій пазусі», — поділилася модель.

Після пережитого Анна Неплях регулярно проходить обстеження, адже не виключає ризик рецидиву. За її словами, досвід боротьби з хворобою навчив її швидко реагувати на сигнали організму й не ігнорувати навіть незначні симптоми.

«Я досі кожного року роблю повний чекап, передивляюся все, тому що у мене є можливість рецидиву. Досі в холодильнику лежить гістологія на випадок, якщо це знову трапиться. Я вже знаю, як з цим працювати, але дуже хотілося б, що цього не було», — наголосила Анна.

Нагадаємо, нещодавно співачка Lida Lee також розповідала про невтішний діагноз і як їй помилково діагностували рак.

Наступна публікація

