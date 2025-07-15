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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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349
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"Міс Україна Всесвіт" Неплях показалася в лікарняній палаті та повідомила про перенесену операцію

Анні Неплях зробили операцію. Блогерка вже розкрила, що сталося.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Анна Неплях

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях показалася в лікарні та зізналась, що вона перенесла операцію.

Про проблеми зі здоров'ям блогерка розповіла у своєму Instagram. Анна зізнається, що раз на п'ять років її стабільно щось непокоїть. 2020 року в блогерки в гайморовій пазусі виявили пухлину. Тоді знаменитості її успішно видалили. Відтоді Неплях регулярно перевіряє своє здоров'я. І от на початку липня у блогерки вже в іншому місці виявили новоутворення. Тож, Анні знову довелося робити операцію.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

"У 2020 році у мене виявили пухлину у гайморовій пазусі, яка була успішно прооперована і після того я спостерігаюсь та не жаліюся на здоров'я. Та минулого тижня в мене в іншому місці виявили новоутворення і вже сьогодні я знов лягаю під наркоз і на операційний стіл. Та настрій вже не хвилюючий, а виключно позитивний, в житті очікується квантовий скачок, і я до нього ой як готова", - поділилася блогерка.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Анні Неплях вже зробили операцію, яка минула успішно. Наразі блогерка відновлюється. Вона говорить, що все, що відбувається в її житті, лише на краще. Тож, знаменитість переконана, що після пережитого на неї чекає приємний злет.

Нагадаємо, нещодавно співачка Надя Дорофєєва показалася в лікарні. Артистка налякала подробицями про стан свого здоров'я.

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Дата публікації
Кількість переглядів
349
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