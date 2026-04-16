"Міс Україна Всесвіт" Неплях приголомшила сумою своїх щомісячних витрат та здивувала деталями побуту

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Відверта розмова про щомісячні витрати «Міс Україна Всесвіт 2021» Анни Неплях викликала інтерес до того, скільки коштує побут моделі в Києві.

Модель поділилася деталями свого щоденного раціону. Вона зізналася, що не уникає як домашньої їжі, так і готових продуктів. У холодильнику в неї можна знайти як страви власного приготування, так і покупні позиції з кулінарії. Окремо вона звернула увагу на вартість деяких продуктів. Також показала заморожену їжу, які зберігає «про запас» у морозильній камері.

«Чорна ікра заморожена. Мені дарують замість букетів квітів. Я дуже люблю практичних чоловіків», — розповіла Неплях під час розмови з блогеркою Оксаною Кучмою.

За її словами, щомісячний бюджет на продукти коливається в межах 15–20 тисяч гривень. Вона також підкреслила, що іноді користується готовими стравами з магазинів і не вважає це чимось незвичним для свого ритму життя. Окремо в холодильнику вона зберігає індичі сосиски, заморожені вареники, сирники, масло та сало. Деякі позиції, за її словами, можуть суттєво впливати на загальну суму витрат.

«У мене дорога комуналка. У мене 20 тисяч може вийти тільки комуналка, бо в мене склади є, в мене ще там щось…» — зізналася вона.

Після цієї заяви увагу привернула не лише тема харчування, а й витрати на утримання житла. Неплях зазначила, що комунальні платежі іноді можуть сягати рівня, співмірного з її продуктовим бюджетом.

Зазначимо, Анна Неплях — модель і переможниця конкурсів краси «Міс Україна Всесвіт 2021» та «Міс Інтерконтиненталь Україна».

