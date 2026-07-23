"Міс Україна Всесвіт" Неплях розкрила, як закрутила роман з бізнесменом і чому скоро зʼїхалася з ним

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021», модель та блогерка Анна Неплях уперше відверто розповіла про роман з бізнесменом Олександром Гудковим і пояснила, чому вони майже одразу почали жити разом.

Модель більше не приховує подробиць особистого життя. Після того як закохані офіційно розсекретили свої стосунки, Анна Неплях поділилася історією знайомства з київським бізнесменом Олександром Гудковим. Вона зізналася, хто наважився зробити перший крок, а також пояснила, чому вони не відкладали спільне життя на потім. За словами знаменитості, їхній роман розвивався природно, без жодних умовностей. Про це Неплях розповіла в програмі «Тур зірками».

«Ми побачили один одного в застосунку для знайомств, пролайкали. Я йому написала повідомлення: "Ходімо на побачення, поки ми не постаріли"», — з усмішкою пригадує Анна.

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Анна Неплях з бойфрендом / © instagram.com/neplyah

Втім, це була не перша їхня зустріч. Як виявилося, вони знали одне одного близько семи років, хоча тривалий час майже не спілкувалися. Свого часу Неплях відвідувала захід за участю Гудкова, згодом рекламувала його продукцію, але пізніше вони навіть відписалися одне від одного в соцмережах. Новий етап у їхніх стосунках розпочався випадково — після збігу в застосунку для знайомств. Уже незабаром бізнесмен передав Анні ключі від своєї квартири, а одним із найромантичніших сюрпризів став спеціально створений для неї застосунок із детальним маршрутом подорожі США, рекомендаціями ресторанів, готелів і навіть польотом на гелікоптері над Нью-Йорком.

«Ми вже живемо разом. Не думаю, що це зарано. Коли двоє дорослих людей будують стосунки, вони не рахують, наскільки швидко все відбувається. Ми просто рухаємося далі настільки, наскільки самі до цього готові», — пояснила Анна.

Анна Неплях з бойфрендом / © instagram.com/neplyah

Також модель розповіла, що вони легко знаходять порозуміння в побуті. За її словами, Олександр із задоволенням готує, а домашні справи часто стають приводом для жартівливих суперечок. Крім того, Неплях уже познайомилася з двома дітьми коханого від попереднього шлюбу. Вона наголосила, що не претендує на роль матері, але підтримує з ними дружні стосунки. Ба більше, модель тепло спілкується і з колишньою дружиною бізнесмена, з якою навіть святкувала день народження.

Анна Неплях з бойфрендом / © instagram.com/neplyah

Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях здивувала коштовним сюрпризом від коханого.

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