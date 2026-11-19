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"Міс Україна Всесвіт" Неплях розкрила, за що покохала обранця-бізнесмена та що відчуває поруч із ним
Модель також поділилася, як змінилося її ставлення до віку після 30 років, і дала поради молодшим дівчатам.
«Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях розповіла про стосунки з бізнесменом Олександром Гудковим, зізналася, чим коханий підкорив її серце, та пояснила, чому більше не боїться віку 30+.
32-річна модель поспілкувалася з підписниками в Instagram і відповіла на їхні особисті запитання. Зокрема, Анну попросили пояснити, за якими відчуттями вона зрозуміла, що зустріла свою людину. Також фоловерів зацікавило, як їй вдалося позбутися страху перед віковими змінами. Неплях не стала приховувати, що раніше перспектива перетнути 30-річний рубіж її лякала. Утім, із часом ставлення до власного віку кардинально змінилося. Ба більше, саме тепер вона почувається впевненою у собі як ніколи раніше.
Говорячи про обранця, Анна зізналася, що вирішальними для неї стали не зовнішність чи гучні жести, а емоції, які він дарує. Поруч із Олександром Гудковим модель відчула те, чого, за її словами, їй давно хотілося у стосунках.
«Він дав мені відчуття дому і безпеки, тепла, натхнення і того, що я — найбажаніша і найпрекрасніша жінка у всьому світі», — поділилася Неплях.
Не менш відверто модель висловилася про вік. Анна пригадала, що у свої двадцять років із тривогою думала про цифру 30. Однак після ювілею несподівано для себе відчула не розчарування, а гордість за пройдений шлях. Вона переконана, що з роками жінка може не втрачати привабливості, а навпаки — краще пізнавати себе, зміцнювати внутрішні опори та чіткіше розуміти власні бажання.
«Коли мені виповнювалось 30, я неймовірно пишалася тим, якою жінкою я стала, обертаючись на свій шлях. Я ніколи не була такою красивою, магнетичною, самовпевненою, з сильними внутрішніми опорами і кордонами, жінкою, яка знає, чого хоче і як цього досягти, на що вона більше не погодиться, вона знає, що їй личить і яке життя вона бачить для себе», — наголосила Анна.
Модель також закликала не сприймати вік як обмеження та не відкладати життя на потім. На її думку, значно важливіше зберігати цікавість до світу, дбати про себе й не зраджувати власним прагненням.
«Не бійтесь цифри, бійтесь втратити хист до життя — це прибиває більше за будь-які вікові зміни», — підсумувала Неплях.
Окремо Анна звернулася до дівчат, яким зараз близько 20 років. Вона порадила їм інвестувати у власну освіту, не боятися пробувати себе в різних професіях, за потреби звертатися до психотерапевта та не залишатися у стосунках чи обставинах, які більше не приносять радості. Також закликала не порівнювати свої досягнення з чужими та не дозволяти оточенню знецінювати мрії.
Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях розкрила, як закрутила роман з бізнесменом і чому скоро зʼїхалася з ним.