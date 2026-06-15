"Міс Україна Всесвіт" Неплях розсекретила, хто подарував їй Porsche Cayenne за 120 тис. доларів

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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«Міс Україна — Всесвіт», ексучасниця «Холостяка» та блогерка Анна Неплях розповіла, як насправді їй дістався розкішний Porsche Cayenne вартістю понад сто тисяч доларів.

Користувачі припускали, що це подарунок від нинішнього коханого, однак усе виявилося значно складнішим. Анна пояснила, що автомобіль має довгу передісторію, пов’язану з її минулими стосунками. За її словами, вона не тримає образ і легко спілкується з колишніми партнерами. Ситуація з авто, як каже зірка, стала своєрідним завершенням старої історії.

«Це була частина рекламної інтеграції, серед якої була і покупка машини зі знижкою. Це — подарунок від колишнього. Точніше — він віддав борг. Коли ми зустрічалися, він обіцяв купити мені автівку, але тоді не мав грошей. Зараз знайшлися — і він купив», — розповіла Анна на шоу «Зірки на колесах», додавши, що сприймає це як повернення давньої обіцянки.

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Автомобіль Анни Неплях

Зірка зазначає, що обрала інтер’єр із бордової шкіри, принципово уникаючи сірого та чорного оформлення. Вона також внесла власні корективи в деталі салону, щоб зробити авто комфортнішим для щоденного користування.

«Мені принципово, аби це був не сірий і не чорний колір. Я навіть паски безпеки змінила на бордові», — поділилася Неплях.

Автомобіль Анни Неплях

Втім, навіть у преміальному автомобілі не обійшлося без дрібних незручностей: за словами зірки, у салоні бракує тримача для телефона. Водночас вона зізнається, що любить швидку їзду і неодноразово отримувала штрафи за перевищення швидкості.

Це вже четверта автівка зірки, а поруч із новим Porsche стоїть ще й Mercedes. У майбутньому вона мріє пересісти на Bentley Continental.

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Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях зізналася, заради кого пішла б на «Холостяк». Ім’я її зіркового «краша» здивувало шанувальників.

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