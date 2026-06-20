"Міс Україна Всесвіт" Неплях розсекретила, хто її таємничий коханий-бізнесмен

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт-2021», модель та блогерка Анна Неплях уперше показала бойфренда, а також розкрила особу нового коханого, яким виявився київський бізнесмен Олександр Гудков.

Після кількох тижнів інтриги переможниця конкурсу краси та блогерка Анна Неплях більше не приховує свого обранця. Ще нещодавно знаменитість лише натякала на новий роман і зізнавалася, що перебуває у стосунках близько півтора місяця. Втім, розкривати ім’я чоловіка вона не поспішала. Для важливого знайомства з підписниками Анна обрала особливий привід. Ним став день народження коханого. Саме тоді зірка поділилася серією романтичних світлин.

«Загадувала тебе на кожне свято», — зворушливо написала Неплях під спільними кадрами.

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Анна Неплях та Олександр Гудков / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях та Олександр Гудков / © instagram.com/neplyah

Як з’ясувалося, серце блогерки підкорив підприємець Олександр Гудков. Йому 19 червня виповнилося 39 років. У соцмережах закохані не приховували теплих почуттів одне до одного. Ба більше, Анна показала кадр після травми ноги, на якому бізнесмен підтримував її та допомагав оговтатися від неприємної ситуації.

«З тобою не страшно отримати будь-яку травму», — звернулася до коханого знаменитість.

Анна Неплях та Олександр Гудков / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях та Олександр Гудков / © instagram.com/neplyah

Анна Неплях та Олександр Гудков / © instagram.com/neplyah

У відповідь Гудков також опублікував спільне фото з Анною та залишив лаконічне, але промовисте зізнання.

«Любов рушить скелі», — написав бізнесмен.

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Анна Неплях та Олександр Гудков / © instagram.com/neplyah

Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях розсекретила, хто подарував їй Porsche Cayenne за 120 тис. доларів.

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