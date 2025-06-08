"Міс Україна Всесвіт" Неплях розсекретила стосунки з військовим-ветераном: "Вже хочу дітей"

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях розсекретила стосунки з військовим-ветераном.

Так, знаменитість зізналась, що більше не самотня. Блогерка перебуває в стосунках із військовим. Анна Неплях на проєкті "По хатах" зізналась, що її коханий наразі не на фронті, адже є ветераном. Утім, в цілях безпеки вона все ж таки не може розсекретити його.

До речі, Анна Неплях також змінила свої погляди на стосунки. Раніше блогерка була переконана, що не зможе зустрічатися з чоловіком, який заробляє менше за неї. Нині ж знаменитість все влаштовує. Неплях говорить, що хоч коханий і заробляє менше, однак вона бачить в ньому перспективи.

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Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

"Він військовий, тому ми поки не готові відкривати наші стосунки. Він не заробляє більше, ніж я, але він має перспективи, і я бачу їх в ньому. Тому я спокійно ставлюся. З війною змінилося якесь ставлення. Ти відчуваєш безпеку з чоловіком, це на першому місці, коли ти живеш під час війни у своїй країні. Ми познайомилися, коли він став вже ветераном. Конкретно зараз він не на фронті", - говорить блогерка.

До речі, Анна Неплях серйозно налаштована. Знаменитість зізнається, що вже хоче народити дітей та стати мамою. Особливо це бажання стало відчутним, коли блогерці виповнилося 30 років.

"Я вже хочу дітей, я це відчуваю. Мені як стукнуло 30, я вже по-іншому на других дітей дивлюся", - додала знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно співак ALEKSEEV заінтригував новим романом. Також виконавець зізнався, чи готовий стати батьком.

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