"Міс Україна Всесвіт" Неплях втекла від обранця посеред відпочинку і розкрила правду: "Він образився"

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2021» Анна Неплях вперше відверто розповіла про гучний розрив із бойфрендом, який стався просто під час їхньої спільної подорожі.

Ще наприкінці березня модель приголомшила зізнанням, що була змушена буквально «втекти» від бойфренда-бізнесмена посеред відпочинку за кордоном. Тепер зірка пояснила, що їхні стосунки тривали лише два місяці, і за цей час вони так і не змогли знайти спільного ритму життя.

«Цього року у мене був новий роман, який закінчився. Ми два місяці спілкувалися, не жили разом. А коли вже поїхали разом в подорож, я зрозуміла — це не моя людина. У нас абсолютно різний спосіб життя, проведення дозвілля. Це не мій чоловік, тому я і втекла. Ми не закінчили подорож разом, бо я не хотіла щось пояснювати, і чути знову одні і ті самі слова. Тому поки він пішов пити пиво в бар, я швидко купила квиток Відень-Київ, зібрала валізи і реально втекла», — розповіла Анна у коментарі blik.ua.

Зараз колишні не так активно спілкуються, але, за словами моделі, вони лишаються у «нормальних стосунках»: «Так, він образився. Але сказав, що завжди буде мене любити. Але я для себе закрила цю історію і більше не хочу повторювати».

Зараз модель зізнається, що її серце вільне, однак вона не закривається від нових знайомств і готова до нових почуттів. Щоправда, тепер підходить до вибору партнера обережніше.

«Зараз моє серце вільне, я відкрита до побачень, до нового кохання. Готова до знайомств і в соцмережах. Але коли пишуть з анонімної сторінки, прошу показати фото. Звичайно, найкращий спосіб знайомства — це в спільній компанії, або коли хтось з друзів може зарекомендувати людину», — пояснила зірка.

