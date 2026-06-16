"Міс Україна Всесвіт" Неплях закрутила новий роман і відповіла на чутки про відомого обранця

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

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Українська модель і «Міс Україна Всесвіт-2021» Анна Неплях заяивла про початок нового роману.

Так, останні місяці довкола особистого життя зірки ходить чимало чуток. Тож на проєкті «Наодинці з Гламуром» Анна розставила всі крапки над «і». Вона вперше офіційно підтвердила, що вже півтора місяці закохана і зустрічається з чоловіком.

Ім’я бойфренда модель поки що приховує. Проте у Мережі тривалий час подейкують, що ним може бути 39-річний відомий бізнесмен Олександр Гудков. Та Неплях загадково і з усмішкою відмовилася це коментувати.

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«Останні півтори місяці (закохана — прим. ред.). Наважуся сказати, що у житті не була такою закоханою, як сьогодні. Я неймовірно задоволена тим, що зі мною відбувається, і від того, який чоловік зараз поруч зі мною. Коли буде каблучка на пальці, тоді прокоментую, хто саме мій обранець», — відверто розповіла Неплях у коментарі Анні Севастьяновій.

Анна Неплях з новим обранцем, якого приховує / © instagram.com/neplyah

І хоча модель ретельно намагається приховати свого нового коханого від публіки, вона відкрито говорить про їхнє знайомство. За словами Анни, це сталося у додатку для знайомств і відтоді роман став стрімко набирати обертів. І як результат, за доволі короткий період закоханості пара вже поступово з’їжджається.

«Ми знайомі давно — сім років. Ми побачили одне одного в додатку для знайомств. У нас трапився метч і ми домовилися про побачення. І відтоді ми не розставалися. Минулого тижня він дав мені ключ від своєї квартири і я потрохи переїжджаю. Мені хочеться насолоджуватися часом з коханим. Я тільки повернулася з Америки й кажу своїм подругами, аби зустрічатися лише в обід, бо всі мої вечори створені для коханого. З ним Київ відчувається ніби Париж. Кайфую від нової історії», — замилувала блогерка.

До того ж, схоже, загадковий бойфренд моделі налаштований доволі рішуче. Неплях стверджує, що чоловік вже говорив з нею про освідчення та розпитував про заручальне кільце.

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«Він запитав у мене, яку саме обручку я хочу як для освідчення. Я надіслала йому розмір, каблучку, камінь — все, як я хочу», — заінтригувала зірка.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Нагадаємо, нещодавно Анна Неплях розсекретила, хто їй подарував елітне авто за 120 тис. доларів. Модель стала власницею Porsche Cayenne цьогоріч у березні.

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