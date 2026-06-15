"Міс Україна Всесвіт" Неплях зізналася, заради кого пішла б на "Холостяк": ім’я здивувало всіх

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah

Реклама

«Міс Україна — Всесвіт», ексучасниця «Холостяка» та блогерка Анна Неплях відверто зізналася, заради якого чоловіка погодилася б знову прийти на романтичне реаліті, і назвала ім’я свого фаворита.

Поки глядачі активно обговорюють майбутній 15-й сезон «Холостяка» з баскетболістом В’ячеславом Кравцовим у головній ролі, своїми думками про вибір героя поділилася й Анна Неплях. Переможниця конкурсу краси та учасниця десятого сезону проєкту пригадала власний досвід участі в шоу. Ба більше, знаменитість чесно розповіла, що сьогодні спортсмени вже не викликають у неї того захоплення, яке було колись. Натомість є чоловік, заради якого вона без вагань повернулася б на телепроєкт. І це зовсім не нинішній герой сезону.

«Спортсмени залишилися моїми фаворитами, коли мені було 16, тому нейтрально ставлюся до них. Але єдиний холостяк, на якого б пішла, — це на Володимира Дантеса. Це мій краш», — з посмішкою поділилася Анна Неплях на шоу «Зірки на колесах».

Реклама

Анна Неплях

Модель також не приховувала здивування через те, що серед кандидатів на роль нового «Холостяка» не обрали саме співака. За її словами, такий вибір був би надзвичайно цікавим для аудиторії.

«Як СТБ могли не взяти його?» — риторично поцікавилася знаменитість.

Анна Неплях

Водночас Неплях зізналася, що формат «Холостячки» сьогодні інтригує її навіть більше, ніж класичний «Холостяк». Зірка пояснила, що мала б цікаву ідею для такого експерименту та із задоволенням поспостерігала б за розвитком подій у незвичному форматі знайомств.

Нагадаємо, нещодавно «Міс Україна Всесвіт» Неплях заінтригувала пікантним фото із таємничим чоловіком у ліжку.

Реклама

Новини партнерів