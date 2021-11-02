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"Міс Україна Всесвіт" Неплях показала обличчя без макіяжу та складки на животі

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"Міс Україна Всесвіт" Неплях показала обличчя без макіяжу та складки на животі

Анна Неплях / instagram.com/neplyah

Анна закликала жінок приймати себе.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях показала себе без розкішних вбрань та макіяжу.

У фотоблогу 27-річна блогерка розмістила "чесні" фото, які зробила у спортзалі. На них дівчина постала у топі та лосинах. Аня вирішила на власному прикладі показати, що ніхто не ідеальний, тож на одній світлині вона позувала з пласким животом, а на іншій – зі складками на животі.

Анна Неплях / © instagram.com/neplyah
Анна Неплях / instagram.com/neplyah

У дописі Неплях закликала підписників полюбити себе і прийняти своє тіло.

"Хотілося б написати, що це до і після, але це різниця за хвилину. Пора вже прийняти факт, що ми всі неідеальні і це нормально мати складочки, целюліт, прищі, посічені кінчики (тут можна поповнювати список вічно!) і продовжувати любити своє тіло і піклуватися про нього з любові, а не страху бути якоюсь не такий, як дівчата з картинки Instagram. І пам'ятати, що навіть там чари фотошопу ніхто не скасовував!" – зазначила вона.

У відповідь деякі фоловери подякували міс за ці слова і фото, зазначивши, що ця тема і підтримка для них дуже актуальна.

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