"Міс Україна Всесвіт" Неплях показала свою розкішну квартиру у центрі Києва за понад 350 тис. дол.

У суботу, 15 лютого, о 10:00 на телеканалі ТЕТ стартує новий сезон реаліті-шоу "Найкраща оселя" – проєкту про будівництво, ремонт і змагання унікальних домівок.

Учасницею прем'єрного випуску стала володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2021" Анна Неплях. Вона відчинила двері своєї квартири, про яку нібито мріє кожна дівчина. Блогерка мешкає в найпрестижнішому житловому комплексі в самому центрі Києва, де один квадратний метр коштує 4,5 тисячі доларів. Відтак однокімнатна квартира без ремонту вартує 350 тисяч доларів. Однак Анна за неї не розраховувалася, бо це був подарунок.

"Цю квартиру подарував мені чоловік. Шикарній жінці – шикарні подарунки. Це теж треба вміти. Не кожній жінці чоловік хоче подарувати квартиру", – прокоментувала модель у реаліті-шоу "Найкраща оселя".

Анна Неплях у реаліті-шоу "Найкраща оселя"

Квартиру Анна облаштовувала на свій смак, тому вся вона в брендах: ванна з Іспанії за 200 тисяч гривень, іменні рушники по кілька тисяч гривень кожен, люстра вартістю в автомобіль і ще багато коштовного. Тож ремонт обійшовся блогерці в понад 230 тисяч доларів.

"Можливо, мій бюджет десь був нераціональним, але якщо мені подобається якась річ, і я можу її собі дозволити, я дозволяю. Я дуже люблю якісні бренди, які говорять самі за себе. Моя квартира є ідеальною для дівчини, яка отримує все, чого хоче, впевнено крокуючи цим світом на підборах", – пояснила учасниця проєкту "Найкраща оселя".

Анна Неплях у реаліті-шоу "Найкраща оселя"

Головною гордістю у квартирі Анни Неплях є колекція з 45-ти сумок від люксових брендів, відомих у всьому світі. Свій гардероб сумок дівчина вважає інвестиційним портфелем. Скільки грошей вона тримає "в сумках", дізнавайтеся вже цієї суботи, 15 лютого, о 10:00 на телеканалі ТЕТ. Дивіться справжній ексклюзив у прем'єрному випуску реаліті-шоу "Найкраща оселя".

Реаліті-шоу "Найкраща оселя"

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