"Міс Україна Всесвіт" Неплях показалася оголеною з вагою у 71 кг і шокувала результатом схуднення

Знаменитість здивувала, як їй вдалося схуднути за пів року.
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях похизувалася приголомшливим результатом схуднення за пів року.
У своєму Instagram знаменитість поділилася, що ще у квітні її вага становила 71 кг. Як говорить Неплях, вона собі подобалася у тій вазі. Однак Анна взялася худнути, адже в неї виникли проблеми зі здоров'ям, яких вона хотіла позбутися.
"Знаєте в чому різниця? Обидві жінки впевнені у собі, люблять себе, фінансово незалежні, мають увагу чоловіків, і займаються улюбленою справою…Тут моя вага 71 кг. Це не про те, що в будь-якій вазі добре. Не добре, бо у мене з'явилася протрузія у попереку, яку я заліковувала два місяці. Тиск постійно скаче. Надмірне вживання алкоголю. Харчуюся я правильно, без обмежень, але з тим, що я не люблю жирне, смажене і мучне", - поділилася знаменитість.
Неплях розповіла, що схуднути їй допомогла відмова від алкоголю. Також Анна попрацювала над своїм ментальним здоров'ям. Окрім того, знаменитість надто не обмежувала себе в їжі.
"Повністю позбулася залежності від алкоголю. Алкоголь – передчасне старіння та надмірний цукор. Ментальний стан. Я ніколи так не відчувала безпеку і довіру до Всесвіту, як зараз. Зараз я даю собі прожити всі емоції, не бути 24/7 сильною, проговорюю свої страхи. Я більше не захищаюся і не обороняюся. Жодних фантастичних обмежень. Якщо я чогось дуже хочу – з'їм. Але зараз я обираю їжу, що піклується про мене і мою молодість і здоров'я. Я не вживаю вуглеводи. Сиджу на кето. Не жорстко, але моїм вибором є не вживати глютен, цукор і інші вуглеводи", - поділилася знаменитість.
Неплях також дала пораду тим, хто планує схуднути. Анна порадила попрацювати над своїм ментальним здоров'ям. Окрім того, знаменитість говорить, що не потрібно зациклюватися на результаті схуднення.
"Перше, на що кожному необхідно звернути увагу – це свій ментальний стан. Це база. Йдіть у терапію з голови. Не буде голови – не буде тіла. Не гоніться за цифрами і розмірами. Вони прийдуть самі. Обирайте не дієту, а спосіб життя", - наголосила Анна.
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