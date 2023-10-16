"Міс Україна Всесвіт" Неплях показалася оголеною з вагою у 71 кг і шокувала результатом схуднення

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях похизувалася приголомшливим результатом схуднення за пів року.

У своєму Instagram знаменитість поділилася, що ще у квітні її вага становила 71 кг. Як говорить Неплях, вона собі подобалася у тій вазі. Однак Анна взялася худнути, адже в неї виникли проблеми зі здоров'ям, яких вона хотіла позбутися.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

"Знаєте в чому різниця? Обидві жінки впевнені у собі, люблять себе, фінансово незалежні, мають увагу чоловіків, і займаються улюбленою справою…Тут моя вага 71 кг. Це не про те, що в будь-якій вазі добре. Не добре, бо у мене з'явилася протрузія у попереку, яку я заліковувала два місяці. Тиск постійно скаче. Надмірне вживання алкоголю. Харчуюся я правильно, без обмежень, але з тим, що я не люблю жирне, смажене і мучне", - поділилася знаменитість.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях розповіла, що схуднути їй допомогла відмова від алкоголю. Також Анна попрацювала над своїм ментальним здоров'ям. Окрім того, знаменитість надто не обмежувала себе в їжі.

"Повністю позбулася залежності від алкоголю. Алкоголь – передчасне старіння та надмірний цукор. Ментальний стан. Я ніколи так не відчувала безпеку і довіру до Всесвіту, як зараз. Зараз я даю собі прожити всі емоції, не бути 24/7 сильною, проговорюю свої страхи. Я більше не захищаюся і не обороняюся. Жодних фантастичних обмежень. Якщо я чогось дуже хочу – з'їм. Але зараз я обираю їжу, що піклується про мене і мою молодість і здоров'я. Я не вживаю вуглеводи. Сиджу на кето. Не жорстко, але моїм вибором є не вживати глютен, цукор і інші вуглеводи", - поділилася знаменитість.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

Неплях також дала пораду тим, хто планує схуднути. Анна порадила попрацювати над своїм ментальним здоров'ям. Окрім того, знаменитість говорить, що не потрібно зациклюватися на результаті схуднення.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

"Перше, на що кожному необхідно звернути увагу – це свій ментальний стан. Це база. Йдіть у терапію з голови. Не буде голови – не буде тіла. Не гоніться за цифрами і розмірами. Вони прийдуть самі. Обирайте не дієту, а спосіб життя", - наголосила Анна.

Анна Неплях / Фото: instagram.com/neplyah

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