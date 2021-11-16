"Міс Україна Всесвіт" Неплях з розійшлася бойфрендом та назвала причину

Також зірка розповіла, як переживає розставання.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях поділилася сумною новиною.

Так, у сторіз на своїй сторінці в Instagram знаменитість розповіла, що розійшлася зі своїм бойфрендом. Як говорить зірка, вони не змогли зустрічатися на відстані.

Анна Неплях розійшлася зі своїм бойфрендом / instagram.com/neplyah

"Складно зустрічатися на відстані, коли фізично не можеш бути присутньою у житті людини. А для нас обох це було важливо. Ми були сконцентровані на роботі та кар’єрі та втратили зв’язок", - поділилась Анна.

Анна Неплях розійшлася зі своїм бойфрендом / instagram.com/neplyah

Знаменитість стверджує, що наразі намагається відволіктися. Вона багато читає та гуляє, аби не бути наодинці. До речі, жінка зізнається, що не віддала бойфренду коштовні подарунки, якими він її тішив.

"Я іноді емоційна, але не дурепа. Я, можливо вас здивую, але на прощання ми навіть обмінялися подарунками", - додала Анна.

Анна Неплях розійшлася зі своїм бойфрендом / instagram.com/neplyah

До слова, зірка не показувала свого бойфренда. Втім, відомо, що він не був українцем. Сама ж Анна запевняє, її бойфрендом був "молодий та симпатичний чоловік з добрими очима та гарною усмішкою".

Анна Неплях розійшлася зі своїм бойфрендом / instagram.com/neplyah

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