"Міс Україна Всесвіт" Неплях топлес розбурхала уяву, посвітивши соковитими сідницями

Анна відпочиває у Тулумі.

Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях у відпустці.

27-річна блогерка полетіла до Мексики. Звідти знаменитість дражнить підписників свого Instagram гарячими публікаціями. Зокрема, красуня опублікувала пікантне відео. У ролику Анна зафільмована під час читання книжки на лежаку. Красуня засмагала топлес, одягнена лише у помаранчеві плавки. Неплях посвітила соковитими сідницями та довгими ніжками.

"А засмагати добре", – прокоментувала вона.

Фоловери Ані не стримали емоцій від побаченого. "Як красиво", "Кайфово", "Як в кіно", – писали вони у коментарях.

Зауважимо, у Тулумі зараз також відпочивають Дорофєєва з Дантесом та Каменських з Потапом.

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