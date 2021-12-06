"Міс Україна Всесвіт" Неплях у латексному міні підкреслила бюст та розкішні ніжки

Анна приголомшила красивою фігурою.
Переможниця конкурсу "Міс Україна Всесвіт-2021" Анна Неплях влаштувала нову гарячу фотосесію перед фіналом "Міс Всесвіт".
На сторінці в Instagram 27-річна блогерка запостила кадр, де позувала на підборах у чорній латексній мінісукні. Красуня похвалилася бюстом, вузькою талією та розкішними довгими ніжками. Свій лук вона доповнила ефектним укладанням та макіяжем.
"Сьогодні починаються репетиції дефіле і фінального шоу для "Міс Всесвіт". А поки що я зручно постою на підборах на фото", - прокоментувала допис Анна.
У коментарях фани були щедрими на компліменти:
- Розкішна
- Місіс Сміт
- Красуня
Зауважимо, 70-й міжнародний конкурс "Міс Всесвіт" відбудеться 13 грудня в Ейлаті, що в Ізраїлі.
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